Mobilitat
Despreniment de terra a la carretera de l'Aldosa de la Massana
Els bombers estan duent a terme les tasques de neteja
Les fortes pluges que estan caient aquesta tarda al Principat han provocat el despreniment de terra a la carretera de l'Aldosa de la Massana. Els bombers han rebut l'avís al voltant de les cinc de la tarda, provinent del servei de circulació de la Massana, i s'han traslladat al lloc dels fets per netejar la via. La carretera no es troba tallada, segons informa el servei de mobilitat, tot i que es recomana circular amb prudència per aquella zona, ja que hi ha pedres i fang que el fan perillós. El punt afectat es troba uns metres més amunt de l'encreuament amb la carretera d'Anyós.