La forta tempesta causa inundacions i col·lapse viari a la capital i Escaldes

Les pluges combinades amb una intensa pedregada van provocar importants estralls en diversos indrets del país, amb especial incidència al centre

Rescat d'una persona a la Baixada del Molí.
Redacció
Andorra la Vella

Una intensa tempesta de pedra i aigua va afectar ahir el centre del país, provocant inundacions i un important col·lapse viari. L’episodi, que va començar amb ruixats passades les tres de la tarda i va derivar en una forta pedregada a partir de les quatre, va deixar imatges impactants a diversos punts d’Andorra la Vella i Escaldes. Els bombers van fer una desena d’intervencions.

Una de les zones més afectades va ser la Baixada del Molí, a Andorra la Vella, on la circulació es va interrompre durant uns minuts per la gran acumulació d’aigua. L’aigua arribava gairebé per sobre de les motocicletes aparcades davant l’Estadi Nacional i va acabar provocant la caiguda d’algunes d’elles a causa de la força del corrent, agreujada pel pas dels vehicles. La pedra, que va caure amb intensitat durant prop de mitja hora, va obturar la xarxa de clavegueram, cosa que va fer impossible evacuar tota l’aigua acumulada i va provocar inundacions als baixos d’edificis, entre els quals el de Ràdio Televisió d’Andorra.

Inundacions a la Baixada del Molí.

En un dels episodis més destacats de la jornada, un vehicle va quedar atrapat a la Baixada del Molí i la conductora va haver de ser rescatada amb l’ajuda d’una excavadora per poder sortir del cotxe de forma segura.

Les pluges intenses van sorprendre tenint en compte el matí assolellat i de temperatures elevades, malgrat que ja hi havia previsió de ruixats a la tarda.

La pedregada a l'avinguda Tarragona d'Andorra la Vella

El col·lapse viari va ser generalitzat al centre del país. L’avinguda Tarragona, l’avinguda Salou, el carrer de la Unió i fins a la Margineda van registrar un trànsit molt dens, amb punts on els bassals eren tan grans que alguns conductors van haver de fer mitja volta. A la Baixada del Molí, el trànsit es va tallar completament durant una estona. A les 17.45 l’obertura del tercer carril de baixada a la CG1 en direcció Sant Julià va permetre alleugerir la situació, segons va informar Mobilitat.

Inundacions a la zona de la Rotonda d'Andorra la Vella

El túnel del Pont Pla, en direcció Andorra la Vella, també va registrar talls puntuals per evitar que els vehicles quedessin aturats a dins per la retenció. La policia va haver de desviar el trànsit per l’avinguda Fiter i Rossell.

La pedregada a l'avinguda Carlemany d'Escaldes

D’altra banda, la tempesta elèctrica va afectar les emissions de ràdio i televisió. Segons va informar Andorra Telecom, poc abans de les sis de la tarda es va detectar una incidència al repetidor del pic del Carroi que va deixar sense senyal diversos canals de ràdio locals i internacionals, així com canals de la TDT a diversos punts del país.

Els danys provocats.

EL TEMPORAL DEIXA DESTROSSES A FONTANEDA I LA RABASSA

Les fortes tempestes que van afectar diumenge a la tarda el país van provocar desperfectes importants en les carreteres de Fontaneda i la Rabassa, a Sant Julià. El comú va informar que les primeres estimacions apunten que “es van acumular fins a 60 litres per metre quadrat en poca estona, fet que explica la virulència de l’episodi”, que va ser més intens als quarts de Fontaneda i d’Auvinyà. Les incidències, però, no han comportat talls en la circulació. Els punts amb més afectació per l’aiguat van ser la carretera de Fontaneda, on es va aixecar el paviment just a l’entrada del poble, i la carretera de la Rabassa, on es va enfonsar un tram de la via.
