INTERPARROQUIAL
La forta tempesta causa inundacions i col·lapse viari a la capital i Escaldes
Les pluges combinades amb una intensa pedregada van provocar importants estralls en diversos indrets del país, amb especial incidència al centre
Una intensa tempesta de pedra i aigua va afectar ahir el centre del país, provocant inundacions i un important col·lapse viari. L’episodi, que va començar amb ruixats passades les tres de la tarda i va derivar en una forta pedregada a partir de les quatre, va deixar imatges impactants a diversos punts d’Andorra la Vella i Escaldes. Els bombers van fer una desena d’intervencions.
Una de les zones més afectades va ser la Baixada del Molí, a Andorra la Vella, on la circulació es va interrompre durant uns minuts per la gran acumulació d’aigua. L’aigua arribava gairebé per sobre de les motocicletes aparcades davant l’Estadi Nacional i va acabar provocant la caiguda d’algunes d’elles a causa de la força del corrent, agreujada pel pas dels vehicles. La pedra, que va caure amb intensitat durant prop de mitja hora, va obturar la xarxa de clavegueram, cosa que va fer impossible evacuar tota l’aigua acumulada i va provocar inundacions als baixos d’edificis, entre els quals el de Ràdio Televisió d’Andorra.
En un dels episodis més destacats de la jornada, un vehicle va quedar atrapat a la Baixada del Molí i la conductora va haver de ser rescatada amb l’ajuda d’una excavadora per poder sortir del cotxe de forma segura.
Les pluges intenses van sorprendre tenint en compte el matí assolellat i de temperatures elevades, malgrat que ja hi havia previsió de ruixats a la tarda.
El col·lapse viari va ser generalitzat al centre del país. L’avinguda Tarragona, l’avinguda Salou, el carrer de la Unió i fins a la Margineda van registrar un trànsit molt dens, amb punts on els bassals eren tan grans que alguns conductors van haver de fer mitja volta. A la Baixada del Molí, el trànsit es va tallar completament durant una estona. A les 17.45 l’obertura del tercer carril de baixada a la CG1 en direcció Sant Julià va permetre alleugerir la situació, segons va informar Mobilitat.
El túnel del Pont Pla, en direcció Andorra la Vella, també va registrar talls puntuals per evitar que els vehicles quedessin aturats a dins per la retenció. La policia va haver de desviar el trànsit per l’avinguda Fiter i Rossell.
D’altra banda, la tempesta elèctrica va afectar les emissions de ràdio i televisió. Segons va informar Andorra Telecom, poc abans de les sis de la tarda es va detectar una incidència al repetidor del pic del Carroi que va deixar sense senyal diversos canals de ràdio locals i internacionals, així com canals de la TDT a diversos punts del país.