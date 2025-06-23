Sant Joan
Les pluges no aturen una revetlla de Sant Joan plena de novetats
Enguany les set parròquies celebraran la tradicional festa
Falles a les set parròquies, nous fallaires menors parroquials i una única cremada de falla. Aquestes han estat les novetats més destacades d'una nova revetlla de Sant Joan que ha tornat a emplenar la plaça del Consell General amb alegries i la voluntat de fer rodar el foc. "La festa d'aquesta nit dona la benvinguda oficial al solstici d'estiu, on tornarem a repartir el foc que encendrà totes les fogueres del país" ha mencionat el síndic general, Carles Ensenyat. Una nit que "connecta amb els nostres avantpassats i ens uneix amb aquelles tradicions que pervivim al llarg dels segles". De fet, en l'any en què se celebrarà la dècada de les falles d'Andorra com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la Unesco, s'han recuperat algunes tradicions com que el fallaire major ha estat l'únic a fer rodar la falla o el retorn de la cremada de falles a tot el país.
La revetlla de Sant Joan ha iniciat amb l'arribada de la flama del Canigó, custodiada enguany per Encamp, a la plaça on Samu Ponce ha vingut acompanyat amb música i els fallaires de totes les parròquies. Davant la Casa de la Vall estava Ensenyat, qui ha estat l'encarregat de transportar-la definitivament cap al centre neuràlgic de l'esdeveniment. Així doncs, s'ha donat el tret de sortida a l'epicentre d'una festa que "s'espera amb il·lusió per aquestes dates, per fer rodar les falles i encendre les fogueres", però sobretot per conservar les tradicions i germandats. El foc, que ha arribat des del cim del Canigó, ha fet que centenars de representants dels pobles veïns dels Pirineus hagin baixat la flama durant la matinada d'aquest dilluns. "És una manera de mantenir els vincles i tradicions amb els nostres veïns" ha destacat Ensenyat. La flama ha estat repartida a totes les parròquies, un foc que encendrà falles i fogueres durant la revetlla i que tornaran a fer especial "la nit més curta de l'any".
Els fallaires de les Valls d'Andorra han esmentat els seus desitjos i, alhora, han revelat que s'ha creat la figura del fallaire menor parroquial, un fet que farà que hi hagi més d'un representant infantil i per donar importància i visibilitat a les joves generacions. "És un incentiu per als petits, perquè n'hi ha que roden durant quatre o cinc anys amb falles de llum, que és molt emocionant, però no té el mateix gust de boca que el foc" ha destacat el fallaire major d'enguany, Ferran Mata. De fet, ha declarat que durant el pròxim any o dos anys podran acabar de rodar i agafar experiència abans de rodar foc. Les parròquies que aquest 2025 han tingut fallaires menors han estat Ordino, Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria.
Finalment, els fallaires menors lauredians han obert l'espectacle amb la dansa de les falles que ha precedit a la cremada de la falla de Mata. Abans, però, s'ha fet el traspàs de capa vermella de Marco Castro a Ferran Mata. De fet, que la falla només sigui rodada pel fallaire major ha estat una de les novetats que es recupera després de molts anys. "Estic molt eufòric i content de lluir la capa vermella per Ordino. Molt content perquè a les set parròquies s'hagi recuperat la tradició i que el col·lectiu creixi" ha destacat Mata. Unes falles que han tornat a enlluernar Andorra com mai ho han fet amb l'emoció de mantenir vives les tradicions i les arrels.
