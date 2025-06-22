L'FC ANDORRA TORNA AL FUTBOL PROFESSIONAL

Lautaro signa la reconquesta

Un gol del davanter gallec al minut 56 permet a l’FC Andorra recuperar la Segona Divisió

Lautaro celebra el gol que va acabar donant l’ascens a l’FC Andorra.

Ponferrada -enviat especial-.

Lautaro de León, amb un penal resolt amb l’ànima, va obrir a Ponferrada la porta al retorn de l’FC Andorra al futbol professional. Després d’un any a les catacumbes, d’una categoria que mai va sentir com a pròpia, el club tricolor va trobar la seva constel·lació i va signar la reconquesta a El Toralín, allà on va començar el camí amb Beto Company. El tècnic tricolor tanca el cercle i l’Andorra va convertir la caiguda a Oviedo de fa un any en redempció (0-1).

La Ponfe va atendre el guió en la sortida i es va destapar mossegant, sent agressiu en la pressió i amb les curses de Doué i el treball de Bustos va incomodar en alguns trams la parcel·la de Ratti. L’FC Andorra es mostrava aspre sense pilota, amb Villahermosa com a far i tenint problemes per filtrar de manera neta, Lautaro com un illot i fent massa tasca fosca, Nieto desconnectat i amb Almpanis que no semblava tenir la inspiració dels minuts a Encamp. Va ser Nieto el que va tenir l’opció més clara al primer acte quan va enviar fora un xut tou després d’una acció oberta i de citar-se amb Andrés Prieto. Poca literatura més abans de la treva, en un context, el de l’empat sense gols, que no era gens menyspreable per als interessos d’un Andorra que necessitava ampliar el focus i trobar solucions a l’hora de filar. Entretemps i la pretensió de seguir remant. A la represa, Álvaro Martín va fer tremolar el travesser després d’una rosca fantàstica des de la mitja lluna, preludi del penal vitamínic i hitchcockià de Lautaro. El davanter tricolor va colpejar des dels 11 metres per, posteriorment, recollir el rebuig d’Andrés Prieto i, amb tot el suspens del món, embocar el 0 a 1 que atorgava la glòria als tricolors (55’). Amb més de mitja hora per restar, Company va allistar Cerdà i Alende i Sergio Molina va tornar al seu hàbitat al migcamp. Més pilota per a l’Andorra i més recursos per ofegar la Ponfe i jugar amb la seva necessitat. El darrer tram de partit va ser de treure el cor per la boca. No tant per l’amenaça real, com per la tensió de saber-se tan a prop i d’acabar d’acaronar-ho amb les mans.

PONFERRADA TAMBÉ VA SER TRICOLOR

Més de 300 seguidors de l’FC Andorra van donar suport a l’equip en un dels duels més transcendents de la temporada. L’empenta va començar hores abans del xiulet inicial, quan més d’un centenar d’aficionats es van reunir davant l’hotel de concentració per encoratjar la plantilla abans de la darrera xerrada tècnica. Bengales, càntics i moltes emocions van marcar aquest primer contacte. “Intentem sempre buscar un moment per, quan viatgem, venir a animar els jugadors i hem volgut fer-ho a l’hotel. Estic segur que ho aconseguirem”, comentava David Curia, un habitual en els desplaçaments. A pocs metres, Francesc Xavier Ribera, confiat i entusiasmat, afirmava: “Aquesta nit pujarem i ho celebrarem de tornada. La nit serà llarga perquè ho farem, segur”. També hi havia rostres coneguts i aficionats que, malgrat l’amor a l’Andorra, mantenien una mirada més continguda. L’expresident del PS, Pere López, no es va voler perdre la cita. Venia directament des de Pontevedra, on havia competit en un duatló al matí, i va aprofitar per sumar-se a l’afició tricolor a Ponferrada. Especialment simbòlic va ser el cas d’Àngel Rodríguez, resident al país durant 40 anys i pare de l’exatleta Álvaro Rodríguez (Autea i Special Olympics), però natural d’El Bierzo. “Porto Andorra al cor, però soc d’aquí, vaig tornar fa tres anys i també m’agrada la Ponferradina”, reconeixia amb un somriure i el cor dividit.

Mentrestant, Alejandro Real, que es va desplaçar amb vehicle particular, no ho veia tan clar: “Ho veig una mica complicat, eh? Tota la ciutat està plena de banderes de la Ponferradina i aquesta gent collarà, segur”, advertia. Tot i això, no perdia del tot l’esperança: “Si som capaços de fer un gol tindrem part de la feina feta”.
