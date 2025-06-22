L'FC ANDORRA TORNA AL FUTBOL PROFESSIONAL
De l’infern a la catifa vermella
Una temporada després de caure a Oviedo, l’Andorra recupera la Segona Divisió signant un ‘play-off’ de maduresa
L’FC Andorra va signar a El Toralín un ascens dibuixat com una escena final de pel·lícula, d’un thriller amb final feliç, amb els crèdits rodant mentre l’equip tricolor recuperava el lloc que mai hauria d’haver perdut. En cap moment de la temporada, tot i descarrilar al gener a la part tèbia de la classificació, la destitució de Ferran Costa, o la traició a l’estil, no hi ha hagut cap dubte sobre qui era l’Andorra, però sí on era. I després d’un any entre murs que ofegaven el seu ADN, l’equip tricolor torna a casa: el futbol professional. I tots els estaments del club asseguren que, ara sí, per quedar-s’hi molt de temps.
“Ha estat una temporada complicada i amb molts alts i baixos. Ara tornem a estar a dalt”
Un dels més feliços era, lògicament, el màxim accionista del club, Gerard Piqué. “Ha estat una temporada molt complicada, amb molts alts i baixos i a partir del febrer i de donar la confiança a Beto Company l’equip es va anar retrobant amb el seu joc, controlant partits i sent protagonistes”. El president de Kosmos va afegir que “ara tornem a estar a dalt i la nostra aspiració ara ja és no parar”. Amb un fil de veu, molt afònic, repartint abraçades a tort i a dret i desfigurat de l’emoció, el director esportiu i general del club, Jaume Nogués va apuntar que “sobretot m’he tret de sobre quilos de responsabilitat. Un descens marca molt i me’n vaig fer molt responsable perquè em vaig equivocar bastant i necessitàvem aquest moment”. Nogués va reconéixer que “pocs equips tornen a Segona la temporada següent d’haver caigut i nosaltres ho hem aconseguit”. Molt prop d’ell se’l mirava amb un somriure d’orella a orella, Francesc Destrée, de Clayton. Poc amic dels micròfons però que no va poder evitar comentar que “ho hem fet, sabia que ho aconseguiríem. La gent no és conscient del treball i de tot el patiment que portem al darrera”.
“M’he tret de sobre quilos de responsabilitat. El descens va ser molt dur i me’n vaig fer responsable”
El tècnic, Beto Company, era la imatge de l’alegria i l’orgull. L’entrenador tricolor sap, des de fa molt de temps, que no seguirà al club i, tot i això, ha acabat l’etapa a la banqueta de l’FC Andorra amb l’objectiu complert: “No vam dir que ho faríem? Doncs aquí ho teniu. Ho hem fet i no perquè siguem endevins, sinó perquè sabíem de les capacitats d’aquest equip”.
“No vam dir que ho faríem? Doncs ho hem fet i ha estat per les capacitats d’aquest equip”
Matrimoni a la gespa
La joia es va desfermar a la gespa d’El Toralín en el punt precís que Otayo Herrera, l’àrbitre del partit, va assenyalar la fi del partit. El golejador tricolor, Lautaro de León, es quedava sense paraules mentre caminava feliç pel terreny de joc: “Això és una bogeria. Andorra m’ha tornat la il·lusió pel futbol i no hi ha res millor que haver aconseguit l’ascens”. El més feliç i agosarat, però, va ser Luismi Redondo que va aprofitar per agenollar-se i demanar matrimoni a la seva núvia enmig de la festa i les rialles de companys d’equip i staff. I va dir que sí.
