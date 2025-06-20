DEBAT D'ORIENTACIÓ
L’oposició qüestiona el rumb en habitatge, pensions i fiscalitat
El grup de Concòrdia acusa el Govern de finançar l’especulació immobiliària
Els principals grups de l’oposició van coincidir a denunciar la manca d’acció i previsió del Govern en qüestions fonamentals, com ara l’habitatge, les pensions, la fiscalitat o l’acord d’associació. Durant el debat van advertir que el model actual no garanteix la sostenibilitat ni la cohesió social.
“Demanem a Concòrdia ser transparent amb la política fiscal que vol implantar”
Cerni Escalé, de Concòrdia, va posar el focus en la crisi de l’habitatge en recordar que “el creixement de la compravenda d’habitatge els últims anys creix prop del 25%”. Va atribuir l’encariment de preus a “l’especulació immobiliària”, i va criticar que “si s’apugen els preus i pugen les ajudes, estem finançant l’especulació”. També va qüestionar la congelació dels lloguers en afirmar que “la intervenció ha estat molt agressiva i veiem difícil la descongelació dels lloguers”.
NACIONAL
Un debat sense pena ni glòria
Àlex Ripoll
Pel que fa a les pensions, Escalé va acusar el Govern de dilatar la reforma i de buscar escuts polítics: “Ara resulta que si el Govern no intervé és per la irresponsabilitat dels partits de l’oposició.” I va reclamar accions immediates: “Demanem al Govern que actuï amb valentia i que els efectes comencin el 2026.”
“Volem un canvi no traumàtic perquè els joves no paguin els plats trencats d’una reforma de la CASS”
Des d’Andorra Endavant, Carine Montaner va advertir d’un sistema d’ajudes socials que “fa més fàcil quedar-se a casa que anar a treballar”. En matèria d’habitatge, va defensar accions ràpides: “S’han de fer construccions de ràpida execució a un preu assequible.” Sobre l’acord amb la Unió Europea, va denunciar la cessió de sobirania i va qüestionar la despesa pública associada: “Cada any són tres milions que es podrien destinar a projectes per donar qualitat de vida als ciutadans.” Montaner també va fer una crida emocional: “L’Andorra que estimem no es ven, no s’oblida, no es rendeix. Som un petit país, però un gran poble.”
NACIONAL
Teoria i pràctica de la centralitat política
Oliver Vergés
Judith Casal, del PS, va iniciar la seva intervenció amb una crítica directa al cap de Govern: “Vam trobar una mica sostret d’elegància que el cap només parli de la feina de la majoria.” I va retreure la manca de planificació i anticipació: “Podríem estar millor amb anticipació.” En l’àmbit fiscal, va defensar un model més progressiu, amb l’objectiu que “qui més té pagui més”, i va posar en dubte l’argument que restaria atractiu fiscal, comparant amb Espanya i França: “Estem parlant del 20%, quan a Espanya és el 40% i a França el 60%”.
“Tots sabem que el debat de les pensions no té un final feliç. Hi haurà danys col·laterals”
Avortament
La portaveu socialdemòcrata també va remarcar que “el 80% de les pensions estan per sota del salari mínim interprofessional” i va exigir una reforma basada en la sostenibilitat social. Pel que fa a l’avortament, va mostrar preocupació per la manca d’informació: “No pretendran que comprem una llei de la qual no sabem res.” “Parlem de dones que hauran de sortir del seu entorn segur per avortar. No és el mateix fer-ho a Perpinyà que a Meritxell.”
“Són inajornables reformes com la de les pensions, la Llei del sòl, o l’impuls a la llei de l’aigua”
PINTOS APOSTA PEL CONSENS EN PENSIONS, AVORTAMENT I SOSTENIBILITAT
També va defensar una planificació hídrica nacional amb criteris sostenibles comuns per a totes les parròquies. En el debat sobre l’avortament i el Coprincipat, va advocar per trobar un equilibri: “S’ha de garantir la llibertat de decisió i mantenir el Coprincipat parlamentari.”
DA VOL UNA REFORMA DE LA CASS QUE NO HIPOTEQUI ELS JOVES
En matèria de pensions, va insistir en la necessitat d’afrontar una reforma amb responsabilitat i consens, tot alertant que “no podem fer una reforma de la CASS que carregui les generacions futures”. Va proposar un augment progressiu de les cotitzacions, retardar l’edat de jubilació i estudiar mecanismes com ara els comptes individuals o els plans d’empresa.
Jordana també va posar en valor l’activitat legislativa de la majoria, amb lleis impulsades o aprovades sobre accessibilitat universal, Registre civil, dret a l’oblit sanitari o habitatge. A més, va defensar la digitalització administrativa i la necessitat d’estandarditzar la contractació pública per facilitar l’accés de les pimes.
Per la seva banda, Ciutadans Compromesos va subratllar la importància de vetllar per l’equilibri territorial i garantir la cohesió entre parròquies. Carles Naudi va defensar la voluntat de seguir treballant braç a braç amb Demòcrates, tot aportant sensibilitat local i posant l’accent en la sostenibilitat, la transició energètica i la modernització. Va avançar que s’està treballant per modificar la regla d’or per garantir que no augmenti la despesa o mantenir una pressió fiscal baixa.