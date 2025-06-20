DEBAT D'ORIENTACIÓ
Un debat sense pena ni glòria
La sessió al Consell General passa sense propostes concretes i amb cada grup defensant superficialment les seves idees sense aprofundir en la qüestió
El debat d’orientació política celebrat ahir al Consell General va passar sense pena ni glòria. La sessió es va desenvolupar sense grans titulars i amb els grups parlamentaris reiterant posicionaments ja expressats en nombroses ocasions. Els temes tractats van ser els habituals: Europa, habitatge, immigració... però, lluny d’aportar mirades noves, els consellers generals van repassar per sobre propostes ja conegudes per qualsevol que estigui al dia de l’actualitat política.
“L’oposició busca arguments allà on va per justificar el no a l’acord d’associació amb Europa”
La tarda va començar amb la intervenció del cap de Govern, Xavier Espot, que va respondre als discursos dels grups parlamentaris fets al matí. Abans d’entrar en matèria, Espot va voler agrair el to “moderat i sense acritud” de l’oposició, un preludi del que seria un intercanvi parlamentari relativament temperat que es va allargar durant dues hores.
“Les exempcions i les bonificacions de l’impost de societats i de l’IRPF estan mal plantejades”
El primer punt que es va posar sobre la taula va ser l’habitatge, amb la mirada fixa en la desregulació del mercat prevista per al 2027 com a molt tard. En aquest sentit, Demòcrates, el Partit Socialdemòcrata i Concòrdia van coincidir en la urgència d’abordar la qüestió, tot i que sense entrar a fons sobre quin hauria de ser el camí a seguir. El que sí que va quedar clar, i que va remarcar Espot, és que, un cop liberalitzat el mercat, “no s’ha de poder augmentar de manera indiscriminada el preu del lloguer”.
El PS també va proposar diferenciar entre petits i grans tenidors d’habitatges –considerant grans aquells amb més de cinc immobles– a l’hora d’aplicar restriccions. La presidenta del grup, Judith Casal, va defensar que “no és el mateix fer negoci que tenir un complement de renda”. Tot i això, la majoria va rebutjar la proposta, al·legant que Andorra no compta amb grans inversors immobiliaris ni fons especulatius que acaparin pisos.
“No és el mateix fer negoci amb l’habitatge que tenir un complement de renda”
En l’àmbit fiscal, el desacord va ser més evident. Espot va acusar Concòrdia de voler incrementar la pressió fiscal de forma encoberta, mentre que va reconèixer al PS, almenys, la transparència d’admetre que aposten per apujar els tipus a les rendes més altes. En resposta, Cerni Escalé va defensar que “les exempcions i les bonificacions de l’impost de societats i de l’IRPF estan mal plantejades”, i va insistir que aquesta és una posició pública i constant del seu grup.
Per la seva banda, Andorra Endavant va centrar el seu discurs en la immigració il·legal. Carine Montaner va afirmar que “és un problema que qualsevol andorrà hauria de veure”. Ho va dir en resposta a Espot, que va negar que hi hagi una situació descontrolada aportant dades dels controls efectuats: enguany, va explicar, s’han fet 95 controls amb prop de 400 persones identificades que han resultat només 13 casos d’immigració irregular. Malgrat les xifres, Montaner va insistir que “hi ha una immigració mai vista al país” i que, segons els gestors, “es detecta un cas per setmana”.
“La immigració il·legal és un problema que qualsevol andorrà hauria de poder veure”
El xoc de la tarda
El moment més tens de la tarda va enfrontar Xavier Espot i Cerni Escalé al voltant de l’acord d’associació amb la Unió Europea. Espot va acusar Concòrdia de manca d’ambició i va assegurar que l’obertura al mercat europeu és clau per diversificar l’economia andorrana. A més de lamentar que “l’oposició busqui arguments allà on va per justificar el no”, amb referència a una visita a San Marino que va efectuar Concòrdia i de la qual Escalé va concloure que, comparant l’economia de San Marino, ja diversificada, i l’andorrana, potser valdria la pena deixar que San Marino implantés l’acord sol.
Escalé, a més, va replicar que “l’acord no garanteix la diversificació” i que cal “una avaluació econòmica prèvia abans de prendre decisions irreversibles”. També va posar en dubte la demanda real del teixit productiu per entrar al mercat europeu i va demanar a Govern una llista amb “quines indústries han demanat obrir l’economia”.