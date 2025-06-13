Successos
Ferit un motorista de 26 anys en un accident a Encamp
El sinistre va tenir lloc ahir al voltant de les nou de la nit
Un motorista de 26 anys va resultar ferit ahir en un accident a la General 2 a Encamp. En el sinistre, que va tenir lloc al voltant de les nou de la nit, només s'hi va veure implicada la motocicleta. La policia es va traslladar al lloc dels fets per atendre el jove i gestionar el trànsit.
Ahir va ser una jornada marcada pels accidents de trànsit. Tres motoristes més van resultar ferits lleus en cinc accidents al llarg del dia, la majoria dels quals van tenir lloc a Andorra la Vella.
NACIONAL
Ferit lleu un home de 55 anys en ser atropellat per un autobús a Sispony
Redacció
NACIONAL
Ferit un motorista de 63 anys en una col·lisió triple a Andorra la Vella
Redacció
NACIONAL
Ferit el conductor d'una motocicleta en un accident a Encamp
Redacció