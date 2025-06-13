Successos

Ferit un motorista de 26 anys en un accident a Encamp

El sinistre va tenir lloc ahir al voltant de les nou de la nit

Arxiu

Andorra la Vella

Un motorista de 26 anys va resultar ferit ahir en un accident a la General 2 a Encamp. En el sinistre, que va tenir lloc al voltant de les nou de la nit, només s'hi va veure implicada la motocicleta. La policia es va traslladar al lloc dels fets per atendre el jove i gestionar el trànsit. 

Ahir va ser una jornada marcada pels accidents de trànsit. Tres motoristes més van resultar ferits lleus en cinc accidents al llarg del dia, la majoria dels quals van tenir lloc a Andorra la Vella.

