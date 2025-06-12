Successos

Ferit un motorista de 63 anys en una col·lisió triple a Andorra la Vella

El sinistre ha ocorregut poc abans de la una del migdia

Un vehicle de policia.

Redacció
Andorra la Vella

Un motorista resident de 63 anys ha resultat ferit en una col·lisió triple aquest migdia al carrer Alzinaret número 22 d'Andorra la Vella. La policia ha rebut l'avís a les 12.55 hores i s'ha traslladat al lloc dels fets, on ha constatat que en el sinistre estaven implicats dos turismes i una motocicleta, tots amb matrícula andorrana. 

