Successos
Ferit un motorista de 63 anys en una col·lisió triple a Andorra la Vella
El sinistre ha ocorregut poc abans de la una del migdia
Un motorista resident de 63 anys ha resultat ferit en una col·lisió triple aquest migdia al carrer Alzinaret número 22 d'Andorra la Vella. La policia ha rebut l'avís a les 12.55 hores i s'ha traslladat al lloc dels fets, on ha constatat que en el sinistre estaven implicats dos turismes i una motocicleta, tots amb matrícula andorrana.
NACIONAL
Redacció