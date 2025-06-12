Successos
Ferit lleu un home de 55 anys en ser atropellat per un autobús a Sispony
El sinistre ha ocorregut poc abans de les deu del matí
Un home de 55 anys ha resultat ferit lleu en ser atropellat per un autobús amb matrícula andorrana a la Massana aquest matí. El sinistre ha passat poc abans de les deu del matí a l'avinguda de les Comes número 3 de Sispony i l'home ha necessitat ser traslladat a l'hospital en estat lleu, segons informe el centre sanitari. La policia s'ha traslladat al lloc dels fets per atendre la persona ferida i gestionar el trànsit.
Ferit lleu un motorista de 51 anys a Andorra la Vella
Un altre accident entre una furgoneta i una moto, ambdós amb matrícula del Principat, ha tingut lloc poc abans de les vuit del matí a la General 1 a Andorra la Vella. El sinistre ha provocat que un motociclista resident de 51 anys resultés ferit lleu i hagués de ser traslladat a l'hospital.
