Ferit lleu un home de 55 anys en ser atropellat per un autobús a Sispony

El sinistre ha ocorregut poc abans de les deu del matí

Un cotxe de la policia a urgències.Fernando Galindo

Redacció
Andorra la Vella

Un home de 55 anys ha resultat ferit lleu en ser atropellat per un autobús amb matrícula andorrana a la Massana aquest matí. El sinistre ha passat poc abans de les deu del matí a l'avinguda de les Comes número 3 de Sispony i l'home ha necessitat ser traslladat a l'hospital en estat lleu, segons informe el centre sanitari. La policia s'ha traslladat al lloc dels fets per atendre la persona ferida i gestionar el trànsit. 

Ferit lleu un motorista de 51 anys a Andorra la Vella

Un altre accident entre una furgoneta i una moto, ambdós amb matrícula del Principat, ha tingut lloc poc abans de les vuit del matí a la General 1 a Andorra la Vella. El sinistre ha provocat que un motociclista resident de 51 anys resultés ferit lleu i hagués de ser traslladat a l'hospital.

