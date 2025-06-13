Economia
Bona predisposició del Banc d'Espanya per treballar sobre el prestador d'última instància
Lladós destaca que els principals entrebancs poden ser tècnics, per l'encaix a l'eurosistema
El governador del Banc d'Espanya, José Luís Escrivá, ha manifestat que tenen "la millor predisposició" per treballar en la petició que el Banc d'Espanya sigui prestador d'última instància. En aquest sentit, ha recordat que s'ha posat en marxa un equip de treball "que no només depèn de nosaltres, depèn d'instàncies europees" però ha incidit en el fet que estan "intentant tenir una molt bona identificació d'on poden estar els problemes per superar-los". En aquest sentit, el ministre de Finances, Ramon Lladós, ha assenyalat que aquests problemes seran essencialment "tècnics", ja que caldrà trobar l'encaix dins els estatuts i el funcionament de l'eurosistema, que "és el mecanisme del banc central europeu que dona accés a la liquiditat dels països estats membres", ja que no contemplaria un estat associat com seria Andorra si s'aprova l'acord d'associació i, per tant, caldrà trobar aquest "encaix operatiu" per poder gaudir "dels mateixos mecanismes de liquiditat que qualsevol banc de l'eurosistema, és a dir, de la zona euro".
Lladós ha incidit en aquesta bona predisposició per part del Banc d'Espanya de donar suport a Andorra "en aquest procés de trobar mecanismes de liquiditat", i ho ha subratllat, ja que "si van avalats pel banc d'Espanya i amb el seu suport tècnic, evidentment serà un procés que acabarà bé".
Quant al fet que Andorra està negociant també amb França pel prestador d'última instància, Escrivà ha remarcat que ambdues parts "podrien avenir-se". En aquest sentit, el titular de Finances ha reivindicat que "és indiscutible que necessitarem els dos (bancs centrals) per arribar a trobar una bona solució".
Quant als canvis en l'impost sobre la inversió estrangera al qual s'ha referit la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol a RTVA, ha recordat que l'impost tenia un doble objectiu, el dissuasiu i el recaptatori i ha reconegut que el primer "no ha funcionat gaire", tot i que també ha manifestat que "sempre és difícil de veure si no l'haguéssim posat, què hauria passat". Ha defensat que hi ha "recorregut per aconseguir tant el primer objectiu, és a dir el dissuasiu, apujant la taxa com que sigui més recaptatori, apuntant la taxa" i que ara l'import s'acabarà d'estudiar.
