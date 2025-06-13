Trobada empresarial
Espot defensa que Andorra està decidida a "ser el motor" del desenvolupament econòmic del Pirineu
El cap de Govern ha esmentat que la col·laboració entre les empreses andorranes i alturgellenques és més estreta i ha apel·lat a la implicació del sector empresarial per "reforçar els lligams"
El cap de Govern, Xavier Espot, ha manifestat en el seu discurs en l'obertura de la segona jornada de la 36a Trobada Empresarial al Pirineu que se celebra a la Seu d'Urgell que Andorra està decidida a "ser el motor" del desenvolupament econòmic del Pirineu. Ha defensat accions per crear "llocs de treball d'alt valor afegit", per "generar riquesa". El cap de Govern ha esmentat el fet que cada vegada la col·laboració entre les empreses andorranes i alturgellenques és més estreta i ha apel·lat a la implicació del sector empresarial per "reforçar els lligams" entre els territoris pirinencs. Malgrat aquesta estreta cooperació, ha remarcat que queda encara "camí per recórrer" i ha afegit que els poders polítics han de "facilitar encara més" aquesta col·laboració a través de programes per a la internacionalització, els clústers o per millorar la connectivitat tant digital com d'infraestructures. D'aquesta manera, ha recordat el treball amb les autoritats catalanes per impulsar l'estudi sobre el tren lleuger, la creació de la zona econòmica especial a Organyà que es va anunciar dijous i també ha esmentat l'acord d'associació com a reforç de la cooperació amb les regions veïnes.
Dolors Moreno
Espot ha destacat que davant una situació actual de "desordre" mundial, amb diversos reptes i desafiaments cal potenciar la col·laboració a la regió dels Pirineus perquè sigui una zona activa i es pugui "superar el desordre i aprofitar les noves oportunitats" que es puguin presentar.