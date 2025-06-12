Successos
Retencions per un accident a la rotonda de Prat Salit
El sinistre s'ha produït poc abans de les cinc de la tarda
Un accident a la rotonda de Prat Salit, a Andorra la Vella, ha generat retencions a la General 1, en ambdues direccions, que s'han allargat fins al voltant de quarts de sis de la tarda. En el sinistre, que ha ocorregut al voltant de les cinc de la tarda, s'haurien vist implicats almenys dos vehicles, entre el quals un buggy. Fins al lloc dels fets s'ha desplaçat una ambulància de bombers i una patrulla de la policia.
Tres motoristes ferits
Avui ha estat una jornada de moltes incidències a les carreteres, amb tres accidents més i el mateix nombre de ferits lleus, dos dels quals motoristes i un altre que ha estat atropellat per un autobús a Sispony.
