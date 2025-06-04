Habitatge
Comença la primera fase de construcció dels pisos per a la gent gran de Sant Julià
Els treballs s'allargaran uns 29 mesos
La primera fase del projecte de construcció dels pisos amb serveis per a majors de 65 anys de Sant Julià de Lòria ha començat aquesta setmana amb l'enderroc de l'edifici preexistent i l'estabilització del terreny, situat a l'entrada sud de la parròquia, just després de la rotonda del Sant Eloi. El proper pas consistirà pròpiament en la construcció de l'edifici, on hi haurà 54 pisos amb serveis per a la gent gran i un centre de dia de 30 places. El procés s'allargarà uns 29 mesos. L'edifici, per tant, podria rebre els primer inquilins el 2028. La fundació Laurus, encarregada de la gestió del projecte, ja disposa de 18 milions d'euros per finançar els treballs. Aquesta xifra cobreix aproximadament el 90% del cost de les obres.