Govern declara d'interès nacional els pisos per a gent gran de Sant Julià

El projecte per fer 54 pisos per a la gent gran a Sant Julià queda emparat tècnicament per la normativa amb la declaració de projecte d'interès nacional que ha aprovat avui el Govern. El ministre Guillem Casal ha explicat que s'ha optat per aquesta fòrmula perquè la construcció en aquella parcel·la no s'adaptava a la volumetria que fixa el Pla d'Urbanisme lauredià i amb aquesta declaració se supera aquest entrebanc i es podrà bastir amb la volumetria diferent que necessita el projecte que executarà la Fundació Laurus en un terreny a l'entrada del poble, davant del centre comercial Sant Eloi.

Casal ha recalcat en la roda de premsa posterior al consell de ministres que la declaració referma el compromís del Govern per fer realitat aquests pisos de serveis per a la gent gran com a part de la feina per solucionar la problemàtica de l'habitatge i ha recordat que hi participa en el projecte amb una dotació de 5 milions d'euros. El ministre ha assenyalat que el comú hi posa 3 milions d'euros i la resta del finançament prové del que aporten la resta de persones i entitats que integren la Fundació Laurus que es va crear per construir els 3 blocs amb 54 unitats de 50 metres quadrats i un centre de dia. I ha incidit que amb els diners ja disponibles i en complir els requisits tècnics es pot continuar treballant en el disseny arquitectònic del projecte per poder licitar després la construcció per fer l'edifici. Guillem Casal ha indicat que si el finançament no es completa es pot aconseguir ampliant els participants en la fundació o demanant pòlisses de crèdit.

La previsió és que els habitatges per a majors de 65 anys estiguin enllestits el 2028, segons es va anunciar en la signatura del memoràndum d'entesa entre Govern i el comú de Sant Julià l'11 de setembre passat. El cost del projecte es va xifrar en uns 16 milions i es va assegurar que la suma de les aportacions era de 14 milions.