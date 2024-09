Els pisos de Sant Julià per a gent gran, el 2028

El bloc de pisos tutelats per a majors de 65 anys impulsat pel comú de Sant Julià de Lòria es començarà a construir durant el primer trimestre de l’any que ve. Segons va explicar ahir el cònsol major lauredià, Cerni Cairat, en declaracions als mitjans de comunicació, la previsió és que les obres s’allarguin tres anys i mig. Per tant, podrien estar acabades cap a final del 2028. “Donem resposta a les necessitats de la gent gran”, un dels col·lectius “més vulnerables”, va recordar.

“Hem valorat que aquests cinc milions són assumibles” Xavier Espot, Cap de Govern

La participació del Govern en el projecte –formalitzada ahir al migdia a la sala d’actes del comú amb la signatura, per part de Cairat i el cap de l’executiu, Xavier Espot, d’un memoràndum d’entesa– accelerarà els treballs. El Govern hi farà una aportació dinerària de cinc milions d’euros, que se sumen als tres milions que ja hi ha destinat el comú i als sis milions provinents de les donacions privades.

“Donem resposta a les necessitats de la gent gran” Cerni Cairat, Cònsol major de Sant Julià

Tot plegat suma 14 milions d’euros. Tenint en compte que el cost previst del projecte s’ha estimat en uns 16 milions, Cairat no descarta que la Fundació Laurus, encarregada de la gestió del bloc, s’hagi d’endeutar per aportar el capital restant. El cònsol va afegir que un estudi de viabilitat haurà de determinar les vies de finançament més adequades al projecte i el lloguer que es cobrarà als usuaris, entre altres coses. “Hem valorat que aquests cinc milions són assumibles dins la partida que ens vam comprometre a destinar a l’habitatge de lloguer assequible”, va afirmar el cap de Govern.

Un altre dels punts més importants del memoràndum d’entesa és l’entrada del Govern a la fundació. En aquesta organització també tindran representació el comú lauredià, Reig Fundació, la Fundació Bomosa, la Creu Roja, els hereus de Climent Riera i Cusí, els hereus de Montserrat Marfany i els marmessors de Maria Duró.

L’immoble es construirà a l’entrada sud del poble de Sant Julià, just al davant del centre comercial Sant Eloi. Tindrà 54 pisos d’uns 55 metres quadrats de superfície amb una o dues habitacions. L’edifici, a més, estarà envoltat de zones enjardinades i disposarà de patis interiors “que permetin aquest retrobament entre els veïns”, va destacar Cairat. Pel que fa als serveis per als residents, s’ha previst que hi hagi un centre de dia. El cap de Govern, per la seva part, va apuntar que alguns pisos es reservaran per a membres del col·lectiu de la gent gran amb necessitats especials.

En les negociacions amb el Govern el comú havia sol·licitat que l’aportació de l’executiu al projecte fos de sis milions. “Independentment de la xifra final”, Cairat va agrair al Govern la “implicació i participació” en la iniciativa, fet que permetrà “donar l’impuls definitiu” per començar a bastir l’edifici. Espot va recordar que l’aportació de capital per part de l’executiu era necessària, ja que el comú lauredià “no té unes finances tan fantàstiques com poden tenir altres parròquies” per la manca “d’ingressos atípics”.

HOTEL POL

En la roda de premsa posterior a la signatura de l’acord, Cairat va apuntar que el comú mantindrà una reunió sobre el futur de l’hotel Pol amb els ministres responsables de les carteres d’Educació i Habitatge. Un dels punts que s’hauran d’estudiar són els preus que hauran de pagar els estudiants que resideixin a la residència universitària. L’edifici també podria incloure pisos d’emancipació per a joves.

Pel que fa al bloc de pisos del Cedre, impulsat pel comú d’Andorra la Vella, Espot va informar que el ministeri d’Habitatge està acabant de perfilar els detalls de la proposta de conveni de col·laboració i que pròximament la farà arribar a la corporació encapçalada per Sergi González. “Nosaltres no sabem de colors polítics quan es tracta de remar junts per l’habitatge”, va resumir.

EL PROJECTE

1 L’EDIFICI, ACABAT DE CONSTRUIR EL 2028

Les obres de construcció del bloc per a majors de 65 anys de Sant Julià es començaran a executar durant el primer semestre de l’any que ve i estaran acabades cap al final del 2028.

2 ENDEUTAMENT DE LA FUNDACIÓ LAURUS

La Fundació Laurus, encarregada de la gestió del projecte, s’haurà d’endeutar per finançar les obres. Actualment, disposa de 14 milions entre aportacions públiques i privades.

3 UNA CINQUANTENA DE PISOS

L’edifici tindrà 54 pisos d’uns 55 metres quadrats. Pel que fa als serveis per als residents, hi haurà un centre de dia. Alguns pisos es reservaran per a persones amb necessitats especials.