'OPERACIÓ BORRASKA'
L’exsecretari d’Estat del PP detingut va atribuir a Andorra la intervenció de BPA
L’exnúmero dos del ministeri de l’Interior ho va reiterar al Congrés dels Diputats
Francisco Martínez, qui va ser secretari d’Estat de Seguretat amb el govern espanyol del Partit Popular i va ser detingut dimarts en el marc de l’operació Borraska ha ingressat avui a presó. La jutgessa ha decidit l'internament en el procediment que investiga una presumpta xarxa de cibercriminalitat i blanqueig de capitals. Martínez va acusar directament les institucions andorranes de ser les responsables de la intervenció de Banca Privada d’Andorra (BPA). Aquesta atribució es va fer pública en dues cartes adreçades a l’empresari Higini Cierco i al cap de Govern, Xavier Espot, en què negava qualsevol implicació del ministeri de l’Interior espanyol en l’operació contra l’entitat financera andorrana i assenyalava l’actuació de les autoritats del Principat com a clau en el procés.
El resident arrestat dimarts ja es troba a la presó de la comella
Martínez va reiterar aquesta posició durant una compareixença al Congrés dels Diputats l’any passat, en què va insistir que “el ministeri de l’Interior no té absolutament cap competència” en la intervenció, dissolució o retirada de llicències d’un banc. Segons ell, les decisions es van prendre en l’àmbit andorrà, i va remarcar que la Uifand, l’organisme encarregat de la prevenció del blanqueig al Principat, ja havia alertat de casos de blanqueig a BPA en la seva memòria del 2015. “Hi ha moltes preguntes que s’han de respondre a Andorra”, va concloure.
Valyrio seria membre d’una xarxa dedicada a cometre ciberatacs
D’altra banda, el youtuber resident espanyol Álvaro Martín, conegut com a Valyrio, detingut també en el marc de l’operació Borraska, ha ingressat a la presó en ser considerat membre d’una xarxa d’intel·ligència dedicada a cometre ciberatacs. El creador de continguts de 28 anys viu al Principat des del maig del 2024 i va ser arrestat acusat dels delictes de blanqueig, descobriment i revelació de secrets, entrada il·legal o intrusisme en sistema informàtic, apoderament de dades reservades i organització criminal.
L’arrest es va produir dimarts al matí a Escaldes en col·laboració amb la policia espanyola i en compliment d’una ordre de detenció internacional en el marc d’una comissió rogatòria. Hi ha tres detinguts més a Espanya que integrarien amb Valyrio una xarxa criminal amb una alta especialització tecnològica i amb una activitat que se centraria en l’obtenció il·lícita, processament automatitzat i explotació d’informació estratègica. A més de Francisco Martínez, a l’Estat veí del sud també s’ha detingut el hacker José Luis Huertas, conegut com a Alcasec, i el quart implicat és Adrián Molina.
La jutgessa ha decidit enviar Francisco Martínez a presó pel risc de destrucció o alteració de proves. La mateixa mesura aplicada a José Luis Huertas en estimar que hi ha risc de destrucció de proves, de reiteració delictiva i de fuga, segons publiquen els mitjans espanyols, i també a Adrián Molina.