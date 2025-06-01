REPORTATGE
D’influencer a investigat
Amb milers de seguidors i una imatge cuidada, Valyrio era un referent digital. Ara, la seva figura s’esberla enmig d’una operació policial.
Amb una càmera, una rialla fàcil i un talent innegable per a la paròdia, Álvaro Martín –conegut a internet com a Valyrio– es va obrir camí en l’univers digital a força d’humor i astúcia. Però darrere el personatge carismàtic que acumulava centenars de milers de visualitzacions, s’amagava una realitat molt més opaca. La setmana passada, aquest youtuber de 28 anys va passar de la pantalla al focus judicial, detingut en el marc de l’operació Borraska, una investigació internacional que ha posat al descobert una complexa xarxa criminal dedicada a la captació i comercialització il·lícita de dades.
Valyrio va néixer a Espanya el 2 de març de 1997 i es va introduir a les xarxes socials a partir del 2017. Primer a Instagram, on combinava moda amb lifestyle. Després, el salt definitiu a YouTube, amb vídeos que oscil·laven entre l’humor absurd, la crítica social i les paròdies sobre videojocs. El seu estil directe i el domini de les estructures narratives curtes li van permetre connectar amb una audiència àmplia, especialment jove. Això el va portar a superar els 290.000 subscriptors en només uns anys.
La seva mudança a Andorra, el maig del 2024, va ser percebuda com un pas més dins del camí habitual dels influencers que busquen optimitzar beneficis. Però pocs podien imaginar que, darrere la imatge pública d’entreteniment, hi havia connexions amb una estructura criminal organitzada. Segons la policia, Valyrio hauria col·laborat en una operació tecnològica sofisticada: una xarxa que accedia a sistemes informàtics per extreure dades personals, emmagatzemar-les, analitzar-les i vendre-les de forma encoberta a través de criptomonedes.
L’anomenada operació Borraska –liderada per l’Audiència Nacional espanyola i amb ramificacions a Andorra, Madrid i Còrdova– ha comportat detencions rellevants, com la de l’exsecretari d’Estat de Seguretat del PP, i ha posat l’accent en com la tecnologia pot ser utilitzada per a fins obscurs des de les mateixes plataformes que prometen entreteniment.
En aquesta xarxa destaca José Luis Huertas, conegut com a Alcasec, un jove hacker espanyol de 21 anys, considerat una de les figures més destacades i perilloses de la ciberdelinqüència a Espanya. Des de l’adolescència, ha estat implicat en nombrosos ciberatacs a institucions públiques i empreses privades, accedint il·legalment a dades sensibles de milions de ciutadans.
Álvaro Martín gestiona els canals TuTecnoMundo i TuAppleMundo, i a més compta amb un canal personal amb cinc milions de subscriptors.
Empleats
Fa poc, el seu canal TuAppleMundo va ser notícia per la polèmica generada amb el seu antic empleat Genius Manu, que era la cara visible de la temàtica Apple. Per gestionar aquestes empreses, compta amb diversos empleats. En una entrevista recent al podcast L’Aldea, Valyrio va reconèixer facturar “mig milió d’euros a l’any”, arribant a ingressar uns 15.000 euros per un sol vídeo. És el responsable de la segona societat sobre la qual van posar el focus els investigadors. El seu nom, Horus, coincideix amb el de la base de dades ideada pel seu company hacker i estaria dedicada al negoci de les catximbes, informa Infobae. No ha tingut cap activitat des de la seva constitució, en què també va col·laborar Francisco Martínez, exnúmero 2 d’Interior a Espanya.