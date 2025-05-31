Relleu al Bisbat d'Urgell
Vives assegura que mirarà "de no fer nosa"
L'excopríncep marxa "amb el cor ple d'agraïment i amb emoció"
Joan-Enric Vives ha manifestat en una compareixença amb la premsa que es manté com a bisbe emèrit d'Urgell i com arquebisbe i que farà el camí d'un capella jubilat i es queda a viure al seminari de la Seu on serà "un més i des d'allà faré petits serveis, en algun poble, potser a l'asil, i aniré minvant" en protagonisme. I ha recalcat que sobretot la intenció és "mirar de no fer nosa, és important per als grans, i si mai el senyor bisbe -Serrano Pentinat- veu que en faig, pararé i no en faré tant".
L'excopríncep episcopal ha exposat que vol anar a les missions, perquè li hauria agradat ser missioner un temps, "mentre la salut m'ho permeti" i voldria visitar Terra Santa. Vives ha manifestat que ha estat moltes vegades a Gaza i que està patint "molt pels nens i les mares" afectats pel conflicte amb Israel. I preveu a més seguir col·laborant amb la Conferència Episcopal Espanyola i deixa els càrrecs de la Tarraconense.
Voluntari a la presó de la Comella
Vives ha explicat que va demanar permís a la ministra d'Interior per fer de voluntari a la presó de la Comella i "si el cap de Govern no té inconvenient ho faré". "No causaré cap problema, però puc fer de professor de català que ho necessiten per a la feina i fer fer companyia".
I com a fita més més important del seu coprincipat ha destacat la signatura del Concordat entre la Santa Seu i Andorra perquè fixa el compromís de la Santa Seu de deixar que el bisbe d'Urgell sigui Copríncep d'Andorra perquè "fins llavors era una tradició i podia venir un Papa i dir que no".
NACIONAL
Serrano afirma que treballarà per la unitat
Redacció
Vives ha adreçat "una paraula d'encoratjament i de confiança" al seu successor com a Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano en la missa de comiat avui al santuari de Canòlich. Vives ha destacat que Serrano es fa amb la diócesi "amb la força i la il·lusió de la teva joventut" i ha assegurat que en aquest moment es necessita "pastors amb cor jove, capaços d'escoltar, d'acollir i de caminar al costat de tothom, que tinguin coratge per als nous reptes que es plantegen a la societat i a cada un de nosaltres".
L'arquebisbe d'Urgell i bibe emèrit ha assegurat en la missa que marxa "amb el cor ple d'agraïment i també amb emoció" després de 32 anys com a bisbe, vuit anys a Barcelona, i 24 a la Seu d'Urgell, dels quals 22 com a Copríncep episcopal succeint a Joan Martí Alanis. I ha remarcat que vol donar "gràcies de tot cor" per l'acollida, la paciència, i la fe senzilla i valenta, a més de "demanar-vos perdó per allò que no he sabut fer prou bé, per les omissions, les paraules no dites o els silencis que no tocaven".
NACIONAL
Josep-Lluís Serrano, nou Copríncep episcopal
Redacció