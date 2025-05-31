Relleu al Bisbat d'Urgell
Serrano es defineix com un "servidor" que actualitzarà la tradició del Coprincipat
El nou Copríncep episcopal agraeix l'ensenyament de Vives
Josep-Lluís Serrano ha destacat que convertir-se en Copríncep episcopal "és una responsabilitat però m'agrada pensar que és un servei. Servidor d'un país que està en el cor de l'Església des del segle VI". I ha manifestat que rep "amb fidelitat creativa i obediència aquesta missió del Papa" i ha ressaltat que es tracta d'una "tradició que rebem, l'actualitzem i la desenvolupem al segle XXI".
El nou Copríncep episcopal ha remarcat que "bisbe i Copríncep són la mateixa persona, no actua de vegades com a bisbe i de vegades com a Copríncep" en ser demanat per la despenalització de la interrupció de l'embaràs. Serrano ha indicat que és conscient de les necessitats que hi ha al país i "cal escoltar, raonar, establir diàleg i acompanyar a les persones que més sofreixen, a les dones que es puguin trobar en una situació difícil i s'ha de fer costat en cada moment". I ha afegit que com va dir el secretari d'Estat de la Santa Seu en la visita a Andorra "es mirarà de trobar una resposta que sigui plausible per fer possible un servei íntegre del bisbe i el Copríncep". Josep-Lluís Serrano ha declarat que "anirem caminant en aquest camí " recordant que les negociacions es mantenen entre el Govern i la Santa Seu.
Josep-Lluís Serrano, nou Copríncep episcopal

Serrano ha recalcat en l'homilia de traspàs de funcions de Copríncep d'Urgell la tasca de Vives i li ha donat les gràcies per tot el que "amb el vostre bagatge m'heu ensenyat i tot el que he pogut aprendre al vostre costat". Josep-Lluís Serrano ha assegurat que fa seu el lema del Principat "Virtus, Unita Fortior. La unitat del poble, la virtut que ens fa més forts, més plens d'energia, d'excel·lència moral, valor i coratge". El nou Copríncep episcopal ha afirmat que "treballaré per la unitat, la comunió i la missió entre tots nosaltres i amb els germans en l'episcopat i això solament ho podrem fer plegats".
Vives encoratja Serrano "per als nous reptes"
