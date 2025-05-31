Relleu al Bisbat d'Urgell
Josep-Lluís Serrano, nou Copríncep episcopal
Joan-Enric Vives es jubila després de 22 anys com a cap d'Estat d'Andorra
Josep-Lluís Serrano Pentinat s'ha convertit aquest migdia en Copríncep episcopal, agafant el relleu de Joan-Enric Vives que deixa el càrrec que ha ocupat des del 12 de maig del 2003. El traspàs s'ha fet al santuari de Canòlich a la missa de la patrona laurediana concelebrada per Serrano i Vives després que el Papa Lleó XIV hagi acceptat la jubilació de l'arquebisbe d'Urgell en complir 75 anys. Serrano assumeix la funció episcopal deu mesos després d'haver estat nomenat bisbe coadjutor d'Urgell per conèixer la responsabilitat que comença a desenvolupar des d'avui.
La designació com a successor de Vives es va anunciar el 12 de juliol del 2024 i l'ordinació com a bisbe coadjutor es va fer en una cerimònia celebrada a la catedral de Santa Maria d'Urgell el 21 de setembre de l'any passat. Serrano ha acompanyat Vives en reunions i actes institucionals i ha mantingut trobades amb representants de tota la societat andorrana per preparar-se per assumir la tasca de Copríncep episcopal. Ahir mateix va assistir a la competició de tenis dels Jocs dels Petits Estats que acull Andorra per veure el partit de Vicky Jiménez.
El nou Copríncep episcopal té 48 anys, va néixer a Tivissa, i ha desenvolupat la seva carrera en el món de la diplomàcia vaticana, amb càrrecs com el de conseller de nunciatura a la secció per als assumptes generals de la secretaria d'Estat des del 2019. Des del 2012 havia estat secretari de la nunciatura a Moçambic, Nicaragua i el Brasil.
Joan-Enric Vives ha estat Copríncep episcopal durant 22 anys, agafant el relleu de Joan Martí Alanis, que donava pas al seu successor després de 32 anys al càrrec. Vives havia estat escollit bisbe coadjutor el 25 d'abril del 2001, amb 51 anys, i va estar dos anys compartint tasques al costat de Martí Alanis.
Dani Silva