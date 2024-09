Josep Lluís Serrano, ordenat bisbe coadjutor d'Urgell

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La catedral de la Seu d'Urgell està vivint aquest matí l'ordenació com a bisbe coadjutor d'Urgell de Josep Lluís Serrano Pentinat. La cerimònia ha començat a les 11 del matí presidida per l'arquebisbe Edgar Peña Parra. Després de la processó d'entrada, on s'han produït les salutacions de Peña, del Copríncep Episcopal, Joan Enric Vives, i del nunci apostòlic a Espanya, Bernardito Auza, s'ha produït l'acte penitencial i, al voltant de les 12:30, s'ha passat a la imposició de mans i la pregària d'ordenació del nou bisbe coadjutor per part de tots els bisbes i religiosos presents a la cerimònia. Un cop han passat tots, s'ha fet oficialment l'ordenació de Serrano, que ha rebut la unció del cap i s'ha lliurat el llibre dels Evangelis, l'anell, la mitra i el bàcul. Amb això, Lluís Serrano Pentinat ja és oficialment el nou bisbe coadjutor d'Urgell i futur Copríncep Episcopal.

Al seu primer parlament al poble després de l'ordenació, Serrano ha agraït la presència de tots els assistents a l'acte, així com a les autoritats que s'han desplaçat per presenciar el seu primer dia com a bisbe coadjutor.

Serrano ha fet èmfasi en la "bellesa d'estimar" i la missió de servir als treballadors "que tenen dificultats econòmiques", als immigrants i als joves, així com a les institucions, tant andorranes com catalanes, i al Copríncep Episcopal Vives.

Presents a la catedral, repartits també pel claustre, s'hi han personat 1.050 persones: 250 als bancs, 600 a les cadires i 200 persones que han seguit l'ordenació dempeus. A banda dels feligresos, a la catedral també han acudit diverses autoritats catalanes com el president de la Generalitat, Salvador Illa, l'alcalde de la Seu d'Urgell, de Tivissa, Ribes i molts altres pobles de la diòcesi d'Urgell. Per part d'Andorra, s'han desplaçat al lloc el cap de Govern, Xavier Espot, els síndics generals, representants dels comuns i de les institucions jurídiques del país.