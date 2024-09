L’ordenació del bisbe Serrano “garanteix” la continuïtat institucional

Verificat per

‘Habemus’ bisbe coadjutor. La Catedral de Santa Maria d’Urgell es va convertir ahir en el bressol del demà per al futur sobirà d’Andorra. La cerimònia va ser doble perquè abans de ser nomenat bisbe coadjutor, Serrano havia de ser ordenat com a bisbe, fet que li atorga un tercer títol: ser el bisbe espanyol més jove. Les paraules d’agraïment als seus companys de la cúria li van caure de les butxaques.

Serrano, estirat, mentre es canten les Lletanies dels Sants.Fernando Galindo

“Agraeixo al sant pare haver-me volgut el seu deixeble i ser cridat avui per ser bisbe coadjutor al costat del germà Joan-Enric”, va comentar un visiblement emocionat i alhora serè Serrano Pentinat, que també li va agrair a l’arquebisbe Vives “cuidar i conservar amb tant d’afecte aquesta catedral”. Al costat de Vives en tot moment estava l’arquebisbe Edgar Peña, el substitut de la Secretaria d’Estat de la Santa Seu i amb qui conduïa l’ordenació. Serrano Pentinat va agrair-li haver-lo escollit com a coadjutor. A més d’enviar un missatge farcit d’agraïment per la seva ordenació, el ja bisbe coadjutor va fer públic davant una catedral plena de gom a gom el seu tarannà assossegat i tranquil que es va cristal·litzar en un missatge de fraternitat i servitud, sobretot “als més necessitats i a aquells que passen dificultats econòmiques”. En aquest punt del seu parlament, també va fer esment de servir l’immigrant “com a símbol d’acolliment”.

L’acte va començar lleugerament més tard de les 11 hores amb les salutacions de Vives i Peña. L’actual copríncep episcopal el va exhortar a “col·laborar per fer una societat més justa i més fraterna” i va destacar els seus orígens a Tivissa, manifestant que aquell que “amb “humilitat estima la seva terra no només serà un bon copríncep, sinó també un bon pastor”. Vingut directe des de la Santa Seu, Peña va titllar de “providencial” que l’ordenació se celebrés el mateix dia de Sant Mateu i va repassar la trajectòria arreu del món de Serrano. “Has servit la secretaria d’estat amb humilitat i competència, ets un home d’obediència i comunitat”, va apuntar.

Vora quarts de tres va acabar l’acte amb la benedicció final del coadjutor a tots els presents i les salutacions a les autoritats, entre elles el cap de Govern, Xavier Espot, i el síndic general, Carles Ensenyat, i també hi va ser present el president de la Generalitat, Salvador Illa. “La cerimònia és un motiu de satisfacció perquè garanteix, en principi, la continuïtat institucional”, va dir Espot, que va indicar que “hi ha molta gent catòlica a casa nostra que també veu amb esperança el fet que hi hagi una continuïtat a la diòcesi d’Urgell”. Ensenyat també va remarcar la importància de la celebració, “en primer lloc, perquè assegura la continuïtat institucional i, en segon, perquè assegura una renovació plàcida i tranquil·la per tal que el coadjutor conegui el coprincipat”.

REACCIONS

“GRÀCIES AL PARE PER FER-ME EL BISBE COADJUTOR

Josep Lluís Serrano, Bisbe coadjutor

Va mostrar el seu caràcter assossegat i tranquil amb un missatge conciliador, de fraternitat i servitud, sobretot cap als “més necessitats”.

“HAS D'AJUDAR A FER UNA SOCIETAT MÉS FRATERNA”

Joan-Enric Vives, Copríncep episcopal

Va demanar a Serrano col·laborar per fer una societat més justa i fraterna i va recordar els seus orígens a Tivissa i el seu caràcter humil.

“ES GARANTEIX AIXÍ LA CONTINUÏTAT INSTITUCIONAL”

Xavier Espot, cap de govern

Es va mostrar satisfet perquè es garanteix la continuïtat institucional i perquè “hi ha molta gent catòlica a casa nostra que també ho veu amb esperança”.

“LA RENOVACIÓ SERÀ PLÀCIDA I TRANQUIL·LA”

Carles Ensenyat, Síndic General.

Ensenyat va remarcar la importància de la celebració perquè “assegura una renovació plàcida i tranquil·la per tal que el coadjutor conegui el coprincipat”.

“ETS UN HOME D'OBEDIÈNCIA I HUMILITAT”

Edgar Peña, arquebisbe de la Santa Seu

Peña va repassar la trajectòria de Serrano i li va dir que “ets un home d’obediència i comunitat per haver servit la secretaria d’estat amb humilitat”.