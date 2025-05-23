Protestes
Concentració contra Rosa Gili per la cancel·lació de la mostra d'art censurat
La protesta tindrà lloc a les 18:30 hores sota l'Espai Caldes
La cancel·lació de l'exposició "La censura és la comissària d’aquesta exposició" per part del Comú d'Escaldes-Engordany ha generat una forta polèmica i ha estat qualificada per diversos sectors com un acte de censura institucional que atempta contra la llibertat artística i d'expressió. La mostra, organitzada pel Museu de l'Art Prohibit de Barcelona va ser clausurada poc després de la inauguració.
Davant d'aquesta situació, s'ha convocat a les xarxes una concentració avui a les 18.30 h sota l’Espai Caldes, contra Rosa Gili, i "en defensa de la llibertat creativa i contra qualsevol forma de repressió cultural". Els convocants han denunciat públicament “un greu acte de censura institucional".
PARRÒQUIES
Gili prefereix "censurar que anar a un funeral"
Iker Mons
NOTÍCIA PENDENT D'AMPLIACIÓ.