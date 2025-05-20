Justícia
El Constitucional admet el recurs del jove del cas CBD
És el pas previ per anar a Estrasburg
El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs de la defensa del jove del ‘cas CBD’, que va ser detingut el novembre del 2023 per portar al cotxe 500 grams de cànnabis que afirmava era terapèutic. La causa arriba a l'Alt Tribunal després que el jove hagi passat catorze mesos a presó acusat de traficar amb droga. La sortida del centre penitenciari es va produir arran de la celebració del judici al Tribunal de Corts, que li va imposar una pena de 4 anys de presó, dels quals 18 mesos ferms i la resta condicional, a més d'una multa de 2.000 euros i l'expulsió del país durant 7 anys. L'abril passat el Superior va rebaixar la pena de reclusió a 3 anys, dels quals dotze mesos ferms, amb una sanció de 500 euros i 5 anys d'expulsió del Principat, i el jove no va haver de tornar a la Comella.
El jove ha argumentat durant tot el procediment judicial que el que es considerava droga era CBD terapèutic per a consum propi per tractar l'epilèpsia que pateix. La vista oral va posar en evidència que hi havia establiments al país que estaven venent la mateixa mercaderia que havia portat el jove a presó.
El recurs presentat es basa en una possible vulneració dels drets humans, segons ha explicat la mare del noi, Mercedes Chamorro. Aquest procediment és el pas previ a portar el cas al Tribunal dels Drets Humans a Estrasburg, una via que la família ja va comunicar que seguiran si la justícia a Andorra no els dona la raó.
NACIONAL
L’afer del jove epilèptic amb CBD arribarà a Estrasburg
Redacció