JUSTÍCIA
L’afer del jove epilèptic amb CBD arribarà a Estrasburg
El Tribunal Constitucional s’haurà de pronunciar abans
L’Adrián, de 31 anys, que havia treballat com a monitor d’esquí i que va residir a Andorra durant més de sis anys, va ingressar a la presó el 2 d’octubre de l’any 2023 després de ser detingut en intentar travessar la frontera des d’Espanya amb 500 grams de CBD. Després de 14 mesos en presó provisional fins al judici, ja en llibertat, pensa insistir en la versió que ha mantingut des del principi fins arribar, si és necessari, a Estrasburg. La seva mare, Mercedes Chamorro, ho confirma. El camí fins a la ciutat seu del Tribunal dels Drets Humans passa pel Constitucional andorrà. “Si no ens dona la raó tenim clar que acudirem a Estrasburg”, va assegurar la mare del jove a aquest rotatiu.
El fill de Mercedes Chamorro va ser condemnat i el Tribunal de Corts va dictaminar que complís 18 mesos de presó ferms i la resta fins a quatre anys condicionals. També set anys d’expulsió perquè el tribunal va considerar que l’arrelament al país és insuficient. L’Adrián va quedar en llibertat perquè havia complert les cinc sisenes parts de la condemna. La família defensava que el cannabidiol el pren en forma d’infusions com a tractament per alleujar els atacs d’epilèpsia. La Fiscalia va sostenir que es tractava de marihuana. L’anàlisi d’un laboratori va detectar THC, la part nociva del cànnabis, encara que sense indicar-ne el percentatge.