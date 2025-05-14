Treball
Govern "no contempla" la reducció de la jornada laboral
El ministre Portaveu, Guillem Casal, considera que perjudicaria bona part de les empreses
El Govern "no contempla" la reducció de la jornada laboral proposada pel Partit Socialdemòcrata. "És una proposta que no es troba entre els nostres objectius", ha esmentat el ministre Portaveu, Guillem Casal, en roda de premsa de consell de ministres, al·legant que perjudicaria bona part de les empreses, "en un país on la gran majoria són petites i mitjanes empreses, i amb una economia basada en el turisme". La proposta de reduir la jornada laboral de 40 a 37,5 hores la va aprovar el cap de setmana el Partit Socialdemòcrata, després de passar pel congrés. "La proposta neix de veure l’entorn i la situació actual a Andorra, on hi ha una dificultat per trobar treballadors perquè el país no és competitiu en l’àmbit europeu", va explicar el membre de l’executiva del PS Joao de Melo.
La Conferedació Empresarial (CEA) també ha rebutjat la proposta, apuntant que "qualsevol intent de reduir la jornada laboral seria inviable i provocaria conseqüències greus". Iago Andreu, director general de la CEA, ha explicat que "per fer la mateixa feina amb una jornada més curta caldria contractar un 6% més de personal, i això és insostenible".
NACIONAL
Iker Mons