El PS aprova reduir la jornada laboral
El grup parlamentari defensarà la disminució a 37,5 hores i la portarà al seu programa
El Partit Socialdemòcrata va presentar ahir la proposta de la reducció de la jornada laboral, que passaria de 40 a 37,5 hores per a l’administració i les empreses de més de 30 treballadors, tal com es va aprovar al congrés del partit celebrat dissabte passat. El partit també proposarà, en el seu programa electoral, altres mesures de millora de les condicions laborals i acció sindical, com ara la legislació de la llei de relacions laborals. “La proposta neix de veure l’entorn i la situació actual a Andorra, on hi ha una dificultat per trobar treballadors perquè el país no és competitiu en l’àmbit europeu”, va explicar el membre de l’executiva Joao de Melo, que va assegurar que “la falta de conciliació familiar amb les dades negatives de la taxa de naixement fa que sigui necessari aplicar la mesura”.
La reducció es vol aplicar a l’administració i a les grans empreses
Per a les petites i mitjanes empreses, la mesura serà opcional amb programes i incentius públics per acompanyar les pimes que optin per la reducció i es buscarà generar un diàleg en el si del Consell Econòmic i Social amb els representants sindicals, patronal i Govern, per treballar l’aplicació en cada cas i sector. Les ajudes s’aplicarien en tres fases a través d’uns programes pilot. Una primera fase en què les empreses amb més de 50 treballadors entraran en un projecte de 12 mesos amb ajuts públics. Una segona fase en la qual s’oferirien bonificacions fiscals o ajuts tecnològics a empreses de més de 30 treballadors que apliquen la reducció de zona laboral. En la tercera fase s’aplicaria un programa d’ajudes a petites i mitjanes empreses que volguessin aplicar models de flexibilitat horària o setmanes compactades en uns programes que estan en fase de desenvolupament.
Els socialdemòcrates defensen que la mesura aportarà avantatges, com ara la conciliació familiar, la salut dels treballadors i millorarà la productivitat. “Hi ha informes d’organismes internacionals que assenyalen que la reducció de la jornada laboral comporta una millora de la productivitat”, va explicar Pujol, que va alertar de la falta de mètodes de control de les hores extres. “Hi ha sectors en què és complicat d’aplicar la reducció com ara el del comerç i el turístic”, va confessar la primera secretària del partit, Marta Pujol, que va afegir que “a mitjà termini, amb una bona gestió dels recursos humans i l’automatització de processos a través de la IA, l’aplicació pot derivar en un augment de la productivitat”. El partit no ha iniciat converses amb cap grup i la proposta s’intentarà portar a terme la pròxima legislatura.