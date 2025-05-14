ECONOMIA
L’empresariat rebutja la proposta del PS de reduir la jornada laboral
La patronal alerta que la mesura de les 37,5 hores requeriria contractar 2.500 assalariats
El congrés del Partit Socialdemòcrata (PS), que commemorava el 25è aniversari de la formació, va aprovar la reducció de jornada laboral de 40 a 37,5 hores setmanals i la modificació de les bases de cotització de l’IRPF. Aquestes propostes dels socialdemòcrates, que busquen confeccionar un futur programa electoral més social, han estat rebutjades per la Confederació Empresarial (CEA).
Iago Andreu, director general de la patronal, es va mostrar contrari a qualsevol intent de reducció de la jornada laboral. Segons Andreu, la realitat econòmica del país, fortament basada en l’hoteleria, el comerç, la construcció o les estacions d’esquí, fa inviable una mesura d’aquest tipus sense conseqüències greus.
“Qualsevol intent de reduir la jornada laboral seria inviable i provocaria conseqüències greus”
“Per fer la mateixa feina amb una jornada més curta caldria contractar un 6% més de personal, i això és insostenible”, argumenta. Andreu alerta que si es tractés d’una mesura per “al total de la població assalariada”, l’empresariat haurà de contractar fins a un màxim de 2.500 persones més. Tanmateix, Andreu apunta que “en un primer moment, la proposta del PS no ens portaria a aquestes xifres”.
“Som favorables a mantenir el sistema fiscal, és simple, fàcil d’entendre i poc ‘gravós’”
El representant de la CEA no tan sols alerta de les dificultats “per trobar treballadors, una problemàtica ja existent a Andorra”, sinó que va més enllà, advertint que un increment de la població activa per compensar la reducció de jornada “derivaria en una pressió encara més gran sobre l’habitatge, les infraestructures, els serveis públics i el territori”.
“Ens diuen que cal un creixement sostenible i que no podem tensar més el país, però alhora es planteja una reducció de jornada que implicaria més població i més consum de recursos. No és coherent”, assegura. Per Andreu, millorar la qualitat de vida o la productivitat passa per la “diversificació econòmica” i per “llocs de treball de més valor afegit”.
Sobre la proposta de reforma fiscal que incrementi la progressivitat de l’IRPF, la CEA tampoc hi dona suport. “Som favorables a mantenir el sistema fiscal actual, simple, fàcil d’entendre i poc gravós”, detalla el director. Andreu adverteix que ja presenta cert grau de progressivitat a través dels mínims exempts i els trams diferenciats. “Això ens posaria en una via perillosa, on l’Estat vulgui finançar-se posant més impostos. I no és la via que Andorra necessita”, conclou.