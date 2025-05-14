ONG
La Creu Roja centrarà els esforços en la integració social dels joves
L'entitat també vol continuar treballant per pal·liar la solitud de la gent gran
La Creu Roja centrarà els esforços en la joventut i la gent gran, almenys fins al 2027. Pel que fa a la joventut, l'entitat pretén donar suport a la seva integració social, així com enfocar-se en l'educació sobre l'ús responsable de substàncies i alcohol, tal com es desprèn de la memòria d'activitats aprovada ahir per l'assemblea general. Respecte a la gent gran, la Creu Roja vol continuar combatent la solitud i que els padrins puguin tenir un habitatge digne. L'entitat també se centrarà a fomentar la participació activa de la gent gran en la societat i atendrà les seves necessitats físiques canviants.
Ateses 3.016 persones el 2024
L'entitat va atendre 3.016 persones el 2024, segons indica la memòria, que destaca que els serveis de teleassistència domiciliària van augmentar un 9,37%, arribant als 677, i les donacions de sang van incrementar un 4,65% respecte al 2023, passant de 1.461 a 1.529 donacions efectives. Tot i que el nombre de voluntaris va augmentar, arribant als 413, el nombre d'hores va disminuir un 5,41%, un total d'11.132. El 2023 se'n van comptabilitzar 11.769. El nombre d'empleats (76) i de socis (4.478) també ha crescut, així com les formacions, on se n'han dut a terme 233, tot formant 3.162 alumnes.
NACIONAL
Una Creu Roja continuista
Iker Mons
NACIONAL
Suport social com a bandera
Iker Mons