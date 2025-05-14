ELECCIONS A L'ENTITAT
Una Creu Roja continuista
Vicky Marrugat va ser elegida nova presidenta de l’ONG amb el suport de 317 electors, el 63,5% dels votants
Els resultats de les eleccions de Creu Roja Andorrana van donar la victòria a la candidatura de Vicky Marrugat, qui va aconseguir el suport de 317 electors, un 63,5% dels votants. L’altra llista, encapçalada per Alexis Estopiñán, va reunir 182 paperetes, un 36,5%, i es van registrar tres vots blancs i dos nuls. Un total de 4.100 socis i 230 voluntaris estaven convocats a votar. Tanmateix, només 504 persones es van presentar a les urnes. La xifra de socis va experimentar un increment de 730 (+21,7%) socis nous des de mitjan abril, quan se’n comptaven 3.370. Només un 11% del total de persones amb dret a vot van presentar la papereta.
Malgrat la derrota, Alexis Estopiñán va voler transmetre un missatge optimista. “La Creu Roja surt reforçada. Ha augmentat notablement l’interès per l’ONG per part de la ciutadania”, va afirmar. L’increment de participació és, segons ell, una mostra clara que l’organització desperta cada cop més implicació. “L’anterior junta va ser escollida amb només 13 vots, davant de les 504 persones que s’han presentat ara”, va remarcar.
Mancances en el procés
Estopiñán també va manifestar algunes crítiques sobre el desenvolupament del procés electoral. “Continuo pensant que hi ha coses millorables. No teníem accés a les llistes dels socis i voluntaris, mentre que l’altra candidatura tenia tota la informació”, va denunciar. Malgrat tot, va deixar clar que el seu discurs “no és victimista” i va respectuós. “Felicitem la guanyadora i esperem que tinguin en compte les propostes de la nostra candidatura. D’aquesta manera tothom sortirà guanyant”, va assenyalar.
En un to més reivindicatiu, també va demanar que es preservi el bon nom de totes les persones implicades en l’entitat. “D’ara endavant, l’honorabilitat de les persones vinculades a l’ONG ha de ser respectada. No pot tornar a passar mai més. Es fa un flac favor a l’entitat, perquè afecta el reconeixement social”, va apuntar Estopiñán. Tot i les diferències, va concloure que “tothom ha votat en favor de la Creu Roja”.
El Diari va intentar contactar amb Marrugat sense èxit.
Suport social com a bandera
Iker Mons
Una nova Creu Roja
Amb una aposta ferma per la continuïtat, Vicky Marrugat presenta sis eixos estratègics. El seu objectiu és consolidar els avenços dels darrers anys i reforçar els serveis de l’entitat humanitària.
La base de socis ha crescut un 21,7% respecte a la xifra de mitjan abril
En infància i joventut, es preveu activar el programa EIRA amb accions psicoeducatives, esportives i de salut mental. També es consolidaran els projectes RollingAnd i Punt Lila, amb presència assegurada a totes les festes majors del país.
Marrugat també aposta pel manteniment dels quatre centres de dia per gent gran i amb dependència, l’extensió del servei de teleassistència fins als 1.000 dispositius i l’obertura de l’Hotel Social Peralba l’estiu del 2025.
Pel que fa a la formació i prevenció, la nova presidència vol educar 15.000 persones en primers auxilis i instal·lar 100 nous desfibril·ladors arreu del territori. També es reforçaran els equips per a serveis preventius.
La gestió de recursos es planteja amb transparència i rigor, sense parlar de “captació”, sinó de consolidació de la confiança amb els socis, empreses i institucions col·laboradores.
Es preveu enfortir la projecció internacional amb Burkina Fasso, Mònaco, Luxemburg i Liechtenstein, així com reforçar els vincles amb la Creu Roja francesa i amb l’espanyola.
I, pel que fa a la donació de sang, Marrugat es compromet a mantenir i potenciar les 1.500 donacions anuals.