La coordinadora de l'habitatge critica que Govern i patronal no responguin a les demandes
La plataforma assegura que "continuarà pressionant al carrer, a les institucions i als mitjans" per solucionar el problema dels pisos
La coordinadora per l'habitatge critica Govern i a la patronal per no donar resposta a l'ultimàtum que va fer la plataforma, i que s'acabava el 5 de maig. Entre les propostes fetes per la coordinadora, destaca la regulació dels preus de tots els lloguers d'acord amb el seu valor real o la creació "immediata" d'un registre de propietat. "Interpretem aquest silenci com el típic "silenci administratiu" que no porta al diàleg. Per aquest motiu, continuarem pressionant al carrer, a les institucions i als mitjans", apunta la coordinadora.
Concòrdia i el Partit Socialdemòcrata han estat les úniques formacions que han donat resposta a la coordinadora, però "no han expressat un posicionament clar sobre les mesures urgents plantejades i han mostrat un suport parcial a aspectes com el registre de la propietat i la trampa del fill", expressa la plataforma, tot lamentant que "les seves actuacions no apunten, ara per ara, cap a una transformació real de la situació".
"Els plantejaments no paguen lloguers" afirma la coordinadora
La coordinadora reconeix que Govern "sembla encaminar-se cap a un model de regulació", i ho valora positivament, tot i que afirma que "els plantejaments no paguen lloguers". Per aquest motiu, demana a l'executiu que concreti "mesures valentes i efectives".
Respecte a la patronal, la coordinadora denúncia que manté la seva oposició a "qualsevol" regulació, "blindant els interessos d'una minoria privilegiada mentre la gran majoria de la població es veu ofegada pels preus i l'especulació".
