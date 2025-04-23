Habitatge
La coordinadora per l'habitatge dona fins al 5 de maig a Govern per rebre una resposta
En cas contrari, el col·lectiu ja ha advertit que interpretaran el silenci com una negativa i “actuaran en conseqüència”
La Coordinadora per l’Habitatge Digne ha fixat el pròxim 5 de maig com a data límit perquè el Govern, els grups parlamentaris i la patronal de l’habitatge responguin a les seves demandes. En cas contrari, el col·lectiu ja ha advertit que interpretaran el silenci com una negativa i “actuaran en conseqüència”.
En una nota de premsa emesa aquest dilluns, la Coordinadora es mostra clara: “Un mes és un temps més que prudencial, la falta de resposta serà entesa com una negativa a les nostres demandes”.
Per decidir els següents passos, el col·lectiu celebrarà aquest divendres 25 d’abril una assemblea on s’analitzaran les propostes dels diferents grups de treball. Hi destaca el grup de jovent, que ha elaborat un calendari d’accions per “augmentar la pressió” si no hi ha resposta a les reclamacions fetes durant la manifestació del passat 5 d’abril.
"Èxit" a la manifestació
Des de la Coordinadora valoren molt positivament la mobilització: “La manifestació va estar tot un èxit, estant entre les més multitudinàries de la història recent d’Andorra”. Asseguren que la protesta els ha servit com a “termòmetre social”, i que han constatat “un ampli suport social” a les seves reivindicacions.
El col·lectiu acusa obertament el Govern i la patronal de voler “encarir els preus sense límits, expulsant a la classe treballadora a viure fora del país, mentre feien maquillatge legislatiu”. Afegeixen que les protestes de 2023 i la mobilització actual han forçat un canvi de rumb en l’executiu: “La pressió popular funciona, la gent ja no es resigna a marxar amb el cap baix; ara planta cara”.
Crida al moviment obrer
El col·lectiu fa una crida a sumar esforços: “Hem volgut posar una data límit per rebre una resposta oficial a les nostres demandes, lluny del soroll mediàtic”. També reclamen la col·laboració de totes les entitats socials: “Fem una crida a la solidaritat a la resta d’associacions i organitzacions socials d’Andorra i a teixir xarxes de solidaritat i suport mutu”.
Finalment, mostren decepció pel fet que enguany no hi hagi voluntat sindical de mantenir la mobilització del Primer de Maig, però aplaudeixen les lluites laborals en marxa: “No hi ha vida digna, sense condicions laborals dignes”.