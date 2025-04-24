HABITATGE
Espot respon a la Coordinadora i assegura no atendre “ultimàtums”
La plataforma fixa el 5 de maig com a data límit perquè Govern doni resposta
“Qualsevol mesura de reivindicació que pogués fer la Coordinadora per l’Habitatge Digne o qualsevol altra agrupació ciutadana era absolutament legítima, però el Govern no atén ultimàtums de ningú.” Així de contundent es va mostrar el cap de Govern, Xavier Espot, després de conèixer la notícia que la Coordinadora havia fixat el 5 de maig com a data límit perquè l’executiu donés resposta a les seves demandes en matèria d’habitatge abans d’emprendre noves accions de pressió. Espot va recordar que “el Govern tenia el seu full de ruta, una línia molt marcada en matèria de promoció de l’habitatge digne, i estava fent i adoptant moltes mesures” per pal·liar la situació.
“Són reivindicacions legítimes, però Govern no atén ultimàtums”
El cap de Govern va explicar que l’executiu es trobava en procés de respondre “fil per randa” la primera carta enviada per l’entitat, on es detallaven una sèrie de propostes que, segons la Coordinadora, podrien contribuir a rebaixar la tensió del mercat immobiliari. “En aquesta resposta demostrarem que estem posant fil a l’agulla i que moltes coses s’estan duent a terme, però que els resultats d’algunes d’aquestes coses no poden ser immediates”, va afegir Espot.
Des del Govern, es van mostrar disposats a reunir-se amb els representants de la Coordinadora “tantes vegades com calgués”, tot recordant que “la fórmula d’enviar escrits amb terminis establerts no és la millor manera d’avançar plegats”.