La comissió pel creixement urbanístic amplia els treballs fins al 31 de gener del 2026
Els parlamentaris volen més temps per fer conclusions "el màxim de fonamentades i rigoroses"
La comissió creada pel Consell General per estudiar el creixement urbanístic sostenible seguirà treballant fins al 31 de gener del 2026 i no acabarà el 4 de juny com es va preveure en el moment de la constitució el gener passat. Tots els grups parlamentaris han decidit prorrogar el termini de feina "per aprofundir en les diferents qüestions i que el dictamen que en resulti reculli unes conclusions el màxim de fonamentades i rigoroses", segons anuncien en un comunicat.
L'objectiu de la comissió és analitzar les accions i mesures tècniques d'ordenació del territori i urbanisme i per això s'han celebrat durant els últims mesos diverses compareixences de tots els sectors professionals implicats en el creixement urbanístic. I els consellers generals volen disposar de més temps per obtenir més informació sobre les qüestions pendents i "realitzar una valoració exhaustiva de les compareixences i dels aspectes tècnics implicats", recull el comunicat.
Els grups parlamentaris van presentar dilluns una proposta d'acord al síndic general on argumenten la necessitat de prorrogar els treballs atesa "la rellevància i la complexitat de la temàtica a estudiar, que exigeix una anàlisi exhaustiva i detallada". La modificació de l'acord inicial de la comissió es podria votar en la sessió del Consell General del 13 de maig.
