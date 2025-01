Constituïda la comissió d'estudi pel creixement urbanístic sostenible

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El síndic general, Carles Ensenyat, acompanyat del secretari general, Josep Hinojosa, ha constituït, aquest dimecres a la tarda, la comissió d’estudi per assegurar un creixement urbanístic sostenible, que té com a objectiu "analitzar les accions i mesures tècniques d’ordenació del territori i urbanisme a implementar per assegurar un creixement urbanístic sostenible que aporti solucions a les necessitats reals de les ciutadanes i ciutadans del nostre país i, que preservi l’entorn i els recursos naturals, per l’Andorra d’avui i sobretot per l’Andorra de demà".

En la sessió d’aquest dimecres, s’ha acordat que la comissió estigui presidida per Jordi Casadevall i amb Gemma Riba com a vicepresidenta. A més, s’ha establert un calendari de treball que contempla tot una sèrie de compareixences públiques començant per associacions i col·legis professionals i, posteriorment, amb institucions del país. Finalment, segons es determina en la proposta de creació, els treballs de la comissió hauran de concloure abans del 4 de juny del 2025.