El COAA vol promoure el lloguer assequible en les noves promocions

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra (COAA) proposa promoure el lloguer assequible en noves promocions. Jordi Cornella, vocal del col·legi, va manifestar ahir que per no espantar el promotor l’administració hauria de fer el possible per oferir suport econòmic com a incentiu. La implicació dels organismes públics tindria lògica perquè es tractaria d’una inversió “en benefici de la col·lectivitat, de la cohesió social”. “És important tenir clar com es finança l’habitatge de preu raonable dins d’una nova promoció. Si aquest habitatge ha de ser una càrrega per al promotor, probablement no es desenvoluparà”. Cornella, juntament amb Zaira Nadal, presidenta del COAA, va intervenir ahir en la comissió de l’ordenació del territori i urbanisme per assegurar un creixement sostenible del Consell General.