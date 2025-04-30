Tribunals
El jutjat de la Seu investiga l'entorn escolar de la nena andorrana morta a Coll de Nargó
Els familiars estan citats a declarar la segona quinzena de maig
El jutjat de la Seu d'Urgell ha demanat una comissió rogatòria a Andorra per identificar els menors que compartien classe amb la nena de sis anys assassinada a Coll de Nargó. Així ho ha sol·licitat aquest matí el jutge, demanant també que s'identifiqui els pares dels nens, els professors i els monitors del centre de Sant Julià. La menor va morir per una sobredosi de fàrmacs que, presumptament, li hauria donat la mare el passat novembre.
El procediment judicial continua pendent de l'informe psiquiàtric de la mare, que es troba en el centre penitenciari de Lleida, en presó provisional sense fiança. Els familiars estan citats a declarar la segona quinzena de maig.
NACIONAL
Joan Ramon Baiges