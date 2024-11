La mare de la nena morta pateix un trastorn mental

Publicat per Joan Ramon Baiges Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els veïns de dos pobles estan commocionats. Dissabte al matí es van assabentar que els mossos d’esquadra havien trobat morta una nena de sis anys, a qui buscaven des de dijous amb la seva mare perquè s’havia denunciat la desaparició. Sant Julià de Lòria i Coll de Nargó han viscut la mateixa tragèdia. La parròquia laurediana era on resideix la família: l’àvia, les seves dues filles i la neta finada. Coll de Nargó és on van fugir escapant de no se sap què. És un poble molt petit i uns forasters no passen desapercebuts, així que en un restaurant on la dona va demanar aigua la van reconèixer i van alertar la policia catalana, que ràpidament va localitzar i va detenir la mare, R. M., i aquesta els va conduir al lloc on estava el cos de la menor. Altres veïns del petit municipi les havien vist arribant en un autobús i, efectivament, la policia andorrana va verificar que havien adquirit dos bitllets per viatjar, la qual cosa va servir també per acreditar que havien sortit del país.