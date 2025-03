La nena laurediana va morir per una sobredosi de fàrmacs

Publicat per

La causa de la mort de la nena de sis anys a mans de la mare al Coll de Nargó va ser “la suma de medicaments” que la dona, veïna de Sant Julià de Lòria, va subministrar a la menor. Ho va confirmar l’informe toxicològic que es va realitzar al cadàver i que descarta cap altra hipòtesi. “Es comentava que la causa podria haver estat l’asfíxia, però no s’han trobat evidències d’això i es confirma que van ser els fàrmacs”, va explicar al Diari una font propera al cas. El següent informe que arribarà per acabar de completar el trencaclosques serà l’anàlisi de la roba i del cadàver, que acabarà de concretar més detalls dels fets.

L’altre informe pendent és l’anàlisi psiquiàtrica de la mare, que servirà per saber si la dona és imputable o no i, també, si li són aplicables eximents parcials o atenuants. L’informe servirà per traçar la línia de la defensa i determinarà el grau de responsabilitat de l’adulta en el crim.

Mentrestant, la dona continua reclosa al mòdul psiquiàtric de Ponent en espera d’aquesta avaluació i de la resta de documents que es necessiten abans de començar el judici, que s’espera que encara tardi a començar, segons van pronosticar les fonts.

El cas es remunta al 8 de novembre de l’any passat, quan els agents de la comissaria dels mossos d’esquadra de la Seu d’Urgell van iniciar la recerca de la dona i la filla després que es denunciés la seva desaparició. Després d’engegar un dispositiu, els agents van trobar diumenge 10 de novembre la dona a Coll de Nargó i pocs minuts després, el cos sense vida de la menor. El lloc on es va trobar el cadàver de la petita va ser una bardissa d’una granja allunyada del poble. Concretament, la granja se situa entre el parc de bombers voluntaris de Coll de Nargó i el cementiri de la localitat. La dona també hauria intentat llevar-se la vida sense èxit amb la mateixa medicació que va subministrar a la menor.

La policia va procedir a la detenció de la dona, que va declarar davant els mossos que volia evitar el patiment a la filla perquè no passés per tot el que ella estava passant, segons van apuntar en el seu moment fonts del cas. Més endavant, quan li va tocar parlar davant del jutge es va acollir al dret de no fer-ho, tot i que estava capacitada mentalment, segons van explicar.

L’historial mèdic de la mare es remunta als 14 anys, quan va iniciar el tractament psiquiàtric. La dona està diagnosticada de trastorn de la personalitat (Clúster B) i de depressió major recurrent i, segons les mateixes fonts, la dona havia intentat llevar-se la vida en diverses ocasions i el moment pel qual estava passant ara “era dels pitjors que havia patit”.

La notícia va trastornar els veïns de Coll de Nargó i de Sant Julià i, de fet, una de les sensacions que van manifestar les persones que van estar en contacte amb ella va ser la indiferència que mostrava envers els fets. Una “absoluta” manca d’interès cap a l’acte tràgic que va cometre i també cap al que li pugui passar a ella –la seva negativa a declarar davant el jutge rau en aquest motiu–, segons van apuntar.

CRONOLOGIA

8/11/2024

Els mossos d’esquadra inicien el dispositiu de recerca per trobar la mare i la seva filla.

10/11/2024

La policia localitza el cadàver de la nena de sis anys i la dona de 46 anys a Coll de Nargó.

12/11/2024

La mare entra a la presó, sense fiança, acusada de provocar la mort de la seva filla.

26/02/2025

L’informe toxicològic confirma que la menor va morir a causa de la medicació subministrada.