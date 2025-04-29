Crisi a la península
La duana només va poder tramitar l'entrada de productes de primera necessitat
Les declaracions de mercaderia es van haver de fer manualment
L’apagada massiva a la península va provocar molts problemes logístics en el transport de mercaderies a la frontera del riu Runer. Les duanes funcionaven sense el servei informàtic que els permet veure les declaracions dels productes. El funcionament de les declaracions de mercaderies va quedar greument afectat a causa de la caiguda del sistema, ja que el procés està completament informatitzat i digitalitzat, i depèn de la connexió amb l'Agència Tributària espanyola. Com que el sistema no funcionava per la banda espanyola, només es va permetre l'entrada i sortida de productes peribles per ser un servei essencial per la població. “L’activitat va estar aturada al llarg de tota la tarda i nit i vam tenir menys feina de l’habitual”, ha explicat Toni, treballador de Trànsits i duanes del Principat.
“L'única manera de despatxar les mercaderies va ser en paper, amb factura, amb la condició que la declaració es fes a posteriori un cop recuperada la normalitat”, ha detallat al Diari Eva Trabazo, responsable duanera de Fornesa. Així, només van poder passar els productes de primera necessitat, i es va tramitar la meitat de les declaracions habituals, segons explica l’empresa de gestió.
Alguns grups de transport van funcionar “en l’àmbit local amb normalitat”, però van patir una afectació important “en el servei tècnic i informàtic, ja que el sistema està externalitzat i no era operatiu”. Segons ha relatat Josep Pajares, director financer de NaGrup, la comunicació amb els transportistes de la península va ser impossible i depenien directament de l’arribada del producte d’Espanya. “Ahir no va ser possible carregar tota la mercaderia, ni a la nit ni aquesta matinada. Avui tenim una demora i feina acumulada”, ha assegurat Pajares.
NACIONAL
FEDA continuarà connectada avui a la xarxa elèctrica de França
Dolors Moreno
NACIONAL
Andorra esquiva l’apagada
Redacció