El condemnat a 13 anys per intent de robatori amb violència demana "l'oportunitat 1001"
La defensa sol·licita una reducció de la pena de tres anys per l'atenuant de l'addicció a les drogues
El resident que va intentar robar amb violència als clients d'un restaurant al parc del riu el març de l'any passat ha demanat una oportunitat més a la sala penal del Tribunal Superior després d'haver estat condemnat a 13 anys de presó ferms pel Tribunal de Corts. "Sé que he tingut 1000 oportunitats, però necessitaria una 1001 per demostrar tot això". La defensa ha justificat el recurs d'apel·lació en què demana una reducció de la pena a 10 anys de presó, dels quals 6 ferms, amb l'addicció a les drogues del jove i el suposat consum que hauria fet just abans del moment dels fets. En cas que no es redueixi la pena, la lletrada ha demanat que siguin 7 els anys de presó ferms a què es condemni el jove de 24 anys.
La Fiscalia s'ha oposat al recurs presentat aquest matí durant la vista oral del Superior afirmant que el condemnat és reincident i delinqüent habitual. De fet, ha comès tres delictes en el centre penitenciari des de la seva condemna. A més, segons l'infermer que va visitar-lo a urgències, l'acusat estava conscient i, en cap cas, sota els efectes de l'alcohol o les drogues en el moment dels fets. És per tot això que el ministeri fiscal ha demanat que es ratifiqui la pena.
Gerard E. Mur