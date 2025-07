Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El problema que arrossega la presó per les alteracions de conducta i els problemes de salut mental que pateix el jove que al gener ja va agredir dos agents penitenciaris va viure un nou episodi divendres després que el reclús, en episodi d’ira, provoqués importants destrosses a la cel·la que ocupa. La situació de perill (per ell i per la resta) que va originar va fer determinar al psiquiatre que se li havia d’administrar medicació per calmar-lo, però el jove s’hi va negar i va fer necessària una ordre judicial per forçar-ne el tractament.

L’enfrontament amb els dos agents penitenciaris que el van intentar reduir quan es va atrinxerar a la cel·la el gener passat va acabar amb els dos carcellers a l’hospital per lesions. La situació no s’ha calmat pas i la condemna a 13 anys de presó dictada recentment pel Tribunal de Corts contra el reclús per un intent d’apunyalament al Parc Central hauria agreujat encara més els seus problemes de conducta. El reu acumula malgrat la joventut (té 24 anys) un historial delictiu ampli.

L’episodi de divendres s’hauria originat després d’un intent d’autòlisi anterior que va forçar mesures com ara retirar elements perillosos de la cel·la. En un atac de fúria va reaccionar destrossant la televisió o una aixeta, mentre proferia amenaces als agents que pretenien intervenir. Els sindicats penitenciaris han alertat de les dificultats que suposen per a la convivència a la Comella reclusos que necessitarien d’altres tipus de recursos d’atenció, com seria el cas d’aquest jove. El ministeri estudia la possibilitat d’impulsar una mena de dispositiu penitenciari paral·lel, de tipus psiquiàtric.