Retards a les línies d'autobusos direcció Barcelona
Hi ha passatgers que no han pogut agafar l'autocar "perquè no funcionen els trens" informa Hife
Els serveis d'autobusos transfronterers direcció Espanya estan patint diversos retards a causa de l'apagada elèctrica que afecta la península Ibèrica. La companyia d'Autocars Nadal ha informat que s'estan produint retards en la línia Andorra-Barcelona i viceversa, i també ha explicat que els bitllets s'han hagut de vendre de forma manual, al moment en què s'ha anat la llum.
Andbus també està patint retards en la línia Barcelona-Andorra. El que ha sortit a les 12 hores, ha arribat a Barcelona una hora més tard, a les 16.18 hores, i el que ha marxat a les 14 hores no arribarà a la capital catalana fins a les 20.23 hores, el que comporta un retard de més de tres hores. Finalment, el de les 16 hores també va amb una hora de retard, i arribarà a Barcelona a les 20.22 hores.
Les línies de Hife no han experimentat retards, tot i que la companyia al·lega que "hi ha clients que no han pogut arribar i d'altres han ajornat el viatge per a demà perquè venien amb tren i no funcionava".
