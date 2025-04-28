Apagada elèctrica

Retards a les línies d'autobusos direcció Barcelona

Hi ha passatgers que no han pogut agafar l'autocar "perquè no funcionen els trens" informa Hife

Els autobusos de la companyia Andbus a la terminal 2 de l'aeroport

Els autobusos de la companyia Andbus a la terminal 2 de l'aeroportAndbus

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Els serveis d'autobusos transfronterers direcció Espanya estan patint diversos retards a causa de l'apagada elèctrica que afecta la península Ibèrica. La companyia d'Autocars Nadal ha informat que s'estan produint retards en la línia Andorra-Barcelona i viceversa, i també ha explicat que els bitllets s'han hagut de vendre de forma manual, al moment en què s'ha anat la llum. 

Andbus també està patint retards en la línia Barcelona-Andorra. El que ha sortit a les 12 hores, ha arribat a Barcelona una hora més tard, a les 16.18 hores, i el que ha marxat a les 14 hores no arribarà a la capital catalana fins a les 20.23 hores, el que comporta un retard de més de tres hores. Finalment, el de les 16 hores també va amb una hora de retard, i arribarà a Barcelona a les 20.22 hores. 

Les línies de Hife no han experimentat retards, tot i que la companyia al·lega que "hi ha clients que no han pogut arribar i d'altres han ajornat el viatge per a demà perquè venien amb tren i no funcionava".

tracking