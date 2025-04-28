Successos
Una apagada elèctrica a Espanya afecta el Principat
FEDA informa que s'ha fet la reconnexió automàtica amb França
Una apagada elèctrica generalitzada a Espanya ha afectat el Principat durant uns segons al voltant de dos quarts d'una del migdia. FEDA ha informat que gràcies a la reconnexió automàtica que han fet amb la línia provinent de França, "s'ha recuperat el subministrament en uns segons."
Andorra Telecom ha informat que la connexió a internet es restablirà automàticament. Ho ha fet a través de les xarxes socials, esmentant que diversos usuaris ja l'han recuperat.
Espanya, Portugal i diverses zones de França i Itàlia també estant patint caigudes a la xarxa elèctrica, segons informen mitjans locals dels països afectats. A hores d'ara, milions de persones es troben sense electricitat, des de dos quarts d'una del migdia, i per motius que encara es desconeixen. La xarxa elèctrica espanyola apunta que es tracta d'una apagada al sistema peninsular, mentre que l'insitut nacional de ciberseguretat d'Espanya està estudiant la situació per si es tractés d'un ciberatac, informa el mitjà espanyol El País.
Caldran "entre 6 i 7 hores" per restablir l'electricitat a Espanya
Red Eléctrica d'Espanya ha informat que caldran "entre 6 i 7 hores" per restablir totalment l'electricitat al conjunt d'Espanya. La xarxa elèctrica espanyola està començant a recuperar tensió a totes les comunitats autònomes, segons informen a través de les xarxes socials, i diverses zones de Catalunya ja han recuperat el servei. Renfe obrirà diverses estacions perquè els passatgers que no hagin pogut arribar a casa puguin pernoctar-hi.
L'electricitat ha marxat al conjunt de l'estat espanyol, encara per causes desconegudes. Catalunya, Madrid o Andalusia es troben sense llum des de dos quarts d'una del migdia. Segons informacions de l'agència espanyola EFE, la xarxa elèctrica s'ha desplomat de cop dels 25.184 megawatts fins als 12.425.
Protecció Civil de Catalunya ha activat en prealerta el pla Procicat per la caiguda general de l'electricitat arreu de l'Estat, així com el sistema de seguretat a indústries químiques de Tarragona, que fan cremar el producte circulant amb torxes, fet que provoca columnes de fum molt visibles i flama. Tot i això, les empreses informen que "treballen amb seguretat".
NOTÍCIA PENDENT D'AMPLIACIÓ.
