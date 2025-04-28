Europa

Demòcrates recorda a Concòrdia que les negociacions de l'acord ja han conclòs

El grup parlamentari de la majoria creu que les afirmacions fetes per la minoria generen "desinformació" 

L'Executiva de Demòcrates.

L'Executiva de Demòcrates.Fernando Galindo

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

El grup parlamentari Demòcrata ha recordat a Concòrdia que les negociacions entre Andorra i la Unió Europea per l'acord d'associació van concloure el 7 de desembre del 2023, motiu pel qual, "no té cap sentit la petició de Concòrdia de suspendre les negociacions" exposa el grup, tot apuntant que la petició "només fa que generar desinformació i confusió a la ciutadania andorrana". En aquest sentit, Demòcrates apunta que no es pot comparar la situació d'Andorra i la de Mònaco -quan va abandonar la taula de negociacions el setembre del 2023-, "pel fet que les negociacions ja han conclòs"

Demòcrates afirma que també genera desinformació l'afirmació "França bloqueja l'acord d'associació", i acusa Concòrdia de desconeixer el procediment en curs, centrat actualment a determinar la naturalesa jurídica de l'acord, si és mixt o exclusiu. A més, Demòcrates determina que "interrompre aquestes relacions -amb la Unió Europea- i posar en dubte les negociacions, suposaria un risc sense precedents per les relacions internacionals del nostre país".

El grup Demòcrata considera que "cal centrar els esforços polítics en acompanyar els treballs de conclusió de l'acord d'associació negociat pel Govern" a fi que s'implementi i "ajudi a diversificar el model econòmic andorrà, incrementant la resiliència econòmica, social i ambiental d'Andorra".

tracking