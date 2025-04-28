Europa
Demòcrates recorda a Concòrdia que les negociacions de l'acord ja han conclòs
El grup parlamentari de la majoria creu que les afirmacions fetes per la minoria generen "desinformació"
El grup parlamentari Demòcrata ha recordat a Concòrdia que les negociacions entre Andorra i la Unió Europea per l'acord d'associació van concloure el 7 de desembre del 2023, motiu pel qual, "no té cap sentit la petició de Concòrdia de suspendre les negociacions" exposa el grup, tot apuntant que la petició "només fa que generar desinformació i confusió a la ciutadania andorrana". En aquest sentit, Demòcrates apunta que no es pot comparar la situació d'Andorra i la de Mònaco -quan va abandonar la taula de negociacions el setembre del 2023-, "pel fet que les negociacions ja han conclòs"
NACIONAL
Concòrdia demana suspendre les negociacions amb Europa
Redacció
Demòcrates afirma que també genera desinformació l'afirmació "França bloqueja l'acord d'associació", i acusa Concòrdia de desconeixer el procediment en curs, centrat actualment a determinar la naturalesa jurídica de l'acord, si és mixt o exclusiu. A més, Demòcrates determina que "interrompre aquestes relacions -amb la Unió Europea- i posar en dubte les negociacions, suposaria un risc sense precedents per les relacions internacionals del nostre país".
NACIONAL
França bloqueja l’acord d’associació i defensa que s’etiqueti com a mixt
Joan Ramon Baiges
El grup Demòcrata considera que "cal centrar els esforços polítics en acompanyar els treballs de conclusió de l'acord d'associació negociat pel Govern" a fi que s'implementi i "ajudi a diversificar el model econòmic andorrà, incrementant la resiliència econòmica, social i ambiental d'Andorra".