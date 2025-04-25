Unió Europea
Concòrdia demana suspendre les negociacions amb Europa
El partit vol aprofitar que França ha demanat que s'apliqui la naturalesa mixta a l'acord d'associació
Concòrdia ha sol·licitat la suspensió de les negociacions de l’Acord d’Associació amb la Unió Europea aprofitant el posicionament de França, que ha reclamat que el futur acord tingui naturalesa mixta. Així ho ha anunciat el partit mitjançant un comunicat, en què considera que aquesta nova situació “és una bona ocasió per aturar un acord que significaria l’aplicació de més de 6.000 lleis andorranes, per les quals el país no està preparat”.
La formació aposta per renegociar un acord “més modest” que permeti una aproximació “més gradual” a Europa, i expressa la seva preocupació per diversos aspectes clau del text actual. Entre les qüestions que rebutgen, Concòrdia reclama eliminar el llindar mínim de creixement demogràfic inclòs a l’acord, limitar la lliure circulació del capital immobiliari i garantir un mecanisme de veto andorrà a les normes europees que no siguin d’interès per al país.
Segons el partit, el model d’integració actual “empitjora la crisi que viu Andorra en matèria d’habitatge, immigració i la construcció fora de mesura”. Concòrdia reafirma el seu “no” a l’acord tal com està concebut i defensa un model de creixement “més moderat, sostenible i inclusiu”.