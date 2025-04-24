Habitatge
Ubach retreu al Govern que no escolti ni als sindicats ni a la societat civil
El secretari general de l'USdA afirma que l'executiu "fomenta l'especulació i la desigualtat" amb les seves polítiques
El secretari general de la Unió Sindical d'Andorra (USdA), Gabriel Ubach, ha respost a les declaracions del cap de Govern, Xavier Espot, qui havia assegurat que “el Govern no atendrà ultimàtums”. En declaracions al Diari, Ubach ha afirmat que no es tracta de cap ultimàtum, ja que, segons ell, “el Govern no escolta a ningú, ni al sindicat, ni a la societat civil ni a la plataforma”. I ha afegit que “el que fa amb les seves polítiques neoliberals és fomentar l’especulació i la desigualtat en la societat civil”.
El dirigent sindical ha criticat que viure a Andorra és cada cop més difícil per l’augment del preu del lloguer i de l’habitatge, i ha acusat l’executiu de “fer trampes al solitari” quan parla d’habitatge assequible, perquè, segons ha denunciat, “cal fregar la misèria per aconseguir-ne un i oblida els pisos socials”.
Per a Ubach, el problema no es resol “amb 100 pisos al carrer” i ha defensat que “l’única solució real és un canvi radical de Govern”, que, segons ell, hauria d’arribar “mitjançant unes eleccions perquè entri gent que faci altres polítiques”.
La coordinadora per l'habitatge nega que sigui un "ultimàtum"
La Coordinadora per l'Habitatge també ha volgut respondre a les declaracions del cap de Govern, Xavier Espot, a través d’un comunicat en què assegura que, en cap cas, reclamar una resposta abans del 5 de maig “no era un ultimàtum, era una exigència legítima”. La plataforma argumenta que fixar una data límit respon a la necessitat de garantir “claredat” i de no acceptar “l’immobilisme disfressat de bones intencions”.
El col·lectiu ha puntualitzat que no disposa de la capacitat per convocar una vaga general, una responsabilitat que, segons el comunicat, “correspon als sindicats de treballadors”. I ha afegit que, quan es parla d’opcions que no es descarten, es fa referència a “accions com el tall de fronteres o altres tipus d’accions de desobediència civil semblant”.
Des de la Coordinadora per l'Habitatge Digne es reconeix que “no hi ha solucions immediates”, però es defensa que “hi ha mesures que són urgents i inajornables”, i que, per tant, “s’han de posar sobre la taula ara”. La plataforma també ha carregat contra el cap de Govern per apel·lar a l’interès general quan, segons denuncia, ha “cedit a la pressió de la patronal per retirar la indemnització en casos com la trampa del fill, o aprovar mesures aparentment contra els pisos pastera que acaben donant més poder als rendistes”, fet que, a parer seu, “sembla més aviat l’interès d’una minoria privilegiada”.