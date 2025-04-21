Òbit
Multitudinari adeu al jove andorrà assassinat a Braga
El funeral es va celebrar el dissabte
El funeral del jove andorrà assassinat a Braga, Manuel Gonçalves, es va celebrar el dissabte a 300 quilòmetres de la ciutat portuguesa. El comiat va ser multitudinari, i hi van assistir els familiars i amics de la víctima. Un reportatge de la CNN Portugal recull imatges del funeral i testimonis d'amics i professors de l'escola del jove. "Era un noi molt pacífic" relata una professora de l'escola on estudiava l'andorrà. Una amiga el descriu com "una persona alegre, amb força i motivació", tot apuntant que "estava molt ben integrat, es portava molt bé amb tothom".
L'escola on estudiava està de dol, amb la bandera a mig pal i la instal·lació d'un racó per homenatjar el jove, que volia ser policia. "Era molt afectuós amb i solidari amb els professors i els seus amics" destaca una treballadora del col·legi.
Els amics i la família es mostren en xoc. "És un moment molt dur i difícil", i confien que es faci justícia. Durant el funeral, es van posar samarretes amb la cara de Manuel Gonçalves i la frase: 'Sempre serás o nosso Manu'.
