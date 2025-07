Publicat per Gerard del Castillo Andorra la VElla Creat: Actualitzat:

Manuel Gonçalves, un jove de 19 anys nascut a Andorra la Vella, va morir la matinada del dissabte, 12 d’abril, després de ser apunyalat durant una baralla multitudinària davant del bar Académico, al centre de Braga (Portugal). El cas ha commocionat la ciutat i continua en fase d’investigació per part de la policia judicial portuguesa.

Els fets van tenir lloc pels volts de les tres de la matinada, a l’avinguda Central de Braga, prop del conservatori Gulbenkian. Segons diversos testimonis recollits pels mitjans locals, la baralla va començar amb una discussió dins del bar que es va traslladar a l’exterior, on va esclatar un enfrontament entre una vintena de joves. En el decurs de l’agressió, Gonçalves va rebre almenys una ganivetada que li va causar ferides greus.

Manuel Gonçalves va néixer a Andorra la Vella l’any 2005



Segons fonts properes a la investigació, una de les hipòtesis que es preveuen és que l’origen de la disputa podria haver estat una advertència feta pel jove a una noia, alertant-la que algú podria haver-li posat una substància a la beguda. Aquest gest hauria provocat tensió amb un altre grup de joves, derivant en una confrontació verbal i posteriorment física. Testimonis presents al local haurien confirmat aquesta versió, apuntant que l’actitud protectora del jove va desencadenar una reacció violenta per part d’un dels individus implicats. Aquest detall, encara en procés de confirmació oficial, està sent analitzat com una peça clau per entendre el context del crim.

La víctima estava arrelada a la localitat de Braga



Tot i els esforços dels equips d’emergències, que van intentar reanimar-lo al lloc dels fets i durant el trasllat, la víctima va morir poc després d’arribar a l’hospital de Braga.

Manuel Gonçalves vivia a Braga, al barri de Lamaçães, i era alumne de 12è any a l’escola secundària Dona Maria II. També formava part del Realense FC, un club de futbol local que ha expressat el seu condol públicament. El club l’ha descrit com un jove alegre, compromès i estimat per tots els que el coneixien.

El funeral està previst per a demà a l’església nova de Gualtar. La vetlla començarà a les onze del matí i la cerimònia fúnebre tindrà lloc a dos quarts de tres de la tarda, seguida de l’enterrament al cementiri local.

Pel que fa a la investigació, la policia judicial està recopilant proves per identificar el responsable del crim, que continua en llibertat. Segons fonts del cas, l’autòpsia podria aportar elements d’ADN útils per a la seva identificació. De moment no s’ha produït cap detenció i es mantenen obertes totes les línies d’investigació, incloent-hi l’anàlisi de càmeres de seguretat de la zona i el testimoni de diversos joves presents durant l’incident.